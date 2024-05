Castro Silverio se va del Congreso tras 38 años seguidos: "No digan que estoy triste, nl he tirado una lágrima..."

El diputado por Santiago de los Caballeros y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, se despidió de la Cámara de Diputados tomando un turno durante la audiencia realizada en la sesión de la mañana de este martes.

Castro se repostuló para seguir otros cuatro años en la cámara baja pero no resultó electo durante las elecciones congresuales y presidenciales.

“Si acaso me ven callado, no digan que estoy triste porque no he tirado ni una lagrima y motivaciones derramadas de mis familiares, de mis amigos pero la conciencia y la prudencia me dicen: administra el silencio”, expresó.

El aun legislador señaló que con “el transcurrir del tiempo” realizará declaraciones “contundentes” pero que por el momento va a “administrar su silencio”.

“Como dice la Biblia, todo está debajo del sol y en su momento le hablaremos al país porque somos un legislador de muchos años, de una carrera, tanto política como congresual y en el momento que las circunstancias lo determinen, porque el tiempo es el que habla, en mi memoria, cuando tenga que hacerlo, lo vamos a hacer; le vamos repito a hablar al país contundentemente”, expresó Castro.