José Horacio se despide del Congreso: “No en todas las historias logra David vencer a Goliat”

El diputado por la circunscripción uno del Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, se despidió del Congreso Nacional tras no resultar electo en las elecciones congresuales y presidenciales realizadas el pasado domingo.

“Más de 14 mil votos en nuestra boleta no fueron suficientes para permanecer sirviéndole al país desde la Cámara de Diputados. Agradezco profundamente tantas expresiones de apoyo, cariño y valoración a nuestro trabajo y desempeño. No en todas las historias logra David vencer a Goliat, más me siento satisfecho de haberlos representado y del deber bien cumplido con la Patria”, señaló Rodríguez en su cuenta de X.

El dirigente de Opción Democrática viene de ser el diputado más votado en las elecciones celebradas en julio del 2020.

De las seis curules de la Cámara de Diputados correspondientes a la circunscripción uno del Distrito Nacional, cuatro fueron para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), una para la Fuerza del Pueblo y otra para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).