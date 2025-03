Chicago Cubs: muy longevos

Dice el registro de los Cachorros de Chicago que el primer club de la franquicia se originó en 1870 bajo el nombre de Chicago White Sctockings en los años siguientes cambiaron varias veces, y a partir del 1903 se cambiaron a Chicago Cubs.

De otro lado, su estadio Wrigley Field es una tradición también muy profunda. Fue inaugurado en 1914, es decir que tiene 111 años de vida. Este parque acoge 41 mil fanáticos, y siempre está lleno porque se ha convertido en un atractivo turístico de la ciudad. Ni a los turistas , y muchas veces a los locales, les importa si ganan o pierden.

Hasta 1988, era el único parque de Grandes Ligas sin luces artificiales, y eso fue un acontecimiento. El primer juego, el 8 de agosto de dicho año, se suspendió por lluvia.

¿Ganar? Hace 9 años, en 2016, este club ganó la Serie Mundial superando a los entonces Indios de Cleveland. ¿Sabe usted cuánto tiempo tenían sin ser campeones? Desde 1907, es decir duraron 109 años sin obtener un título.

ÚLTIMOS AÑOS: Hace unos cuantos años que los Cachorros no están en play off. En los últimos cuatro no han podido clasificar y en 2023 y 2024 repitieron la marca positiva con 83-79. El año pasado estrenaron manager, Craig Counsell, altamente cotizado y a quien le dieron un tremendo contrato de US$40 millones por 5 años. Counsell, de 54 años de edad, dirigió a los Cerveceros de Milwaukee por 9 temporadas, entre 2015 y 2023 ganando tres veces la Divisiòn Central. Ahora està al frente de los Cubs, buscando hacer algún tipo de milagro.

OFENSIVA: Del equipo del año pasado, los Cachorros salieron de Cody Bellinger, ahora con los Yanquis, pero recibieron el buen bate y la defensa de Kyle Tucker, obtenido de los Astros de Houston. Tucker tuvo algunas molestias físicas que limitaron su tiempo de juego en Houston, y finalizó agotando 277 turnos con 23 jonrones, 49 empujadas. Los otros jardineros son Ian Happ en el left, un buen bateador (25 jonrones, 86 remolcadas), y en el centro posiblemente un señor llamado Pete Crown-Armstrong y algunas de las otras opciones.

Otro bate importante es el japonés Seiya Suzuki, señalado para ser designado, y quien pegó 21 jonrones, 73 empujadas el año pasado. El receptor es Miguel Amaya, panameño, en la inicial Michael Bush , en segunda Nico Hoerner, en el short Darnsby Swanson y en tercera tal vez Matt Shaw.

Está por ahí el dominicano Vidal Bruján, a ver por donde se cuela, y también deben decidir què hacer con el veterano Justin Turner, a quien de seguro alternarán entre primera, tercera y designado.

ROTACIÓN: El japonés Shota Imanaga fue el estelar del conjunto en 2024 con buen record de 15-3 y 2.91, màs 174 ponches en 173 innings..Le siguen Justin Steele, Jamson Taillon con 12-8 y 3.27, el zurdo Matthew Boyd y Colin Rea, con 12- y 4.29 en Milwaukee.-

El cerrador es Ryan Presly, ex de Houston.

.- Tienen un novato dominicano muy cotizado, el jardinero Kevin Alcántara, quien ayer fue remitido a triple A, Iwoa. Estuvo en el equipo el año pasado bateando de 10-1. Ahora, en los entrenamientos, tenia de 25-7 para .280.

.- Los Cachorros tienen un valor de US$3,200 millones en el mercado, pero el club no està en venta. .- El equipo abre la temporada con una serie de dos partidos en Tokyo, ante los Dodgers de Los Angeles, los días 18 y 19 de la próxima semana.

PROYECCIONES: Los Cubs del 2025 no tienen ese gran talento, no jugadores caros, pero hay mucha confianza en el manager Craig Counsell, quien puede obtener buenos resultados con peloteros de segunda. Ganaron 83 juegos el año pasado, y buscan superar eso la próxima campaña, a ver qué pasa.

OTRAS NOTAS.

.- Uno de sus coaches es el dominicano Juan Cabreja, poco conocido aquí, pero con gran experiencia en béisbol. Fue manager de liga menor de la organización varios años atrás.

.-Los fanáticos y algunos medios están metiendo a distintos lanzadores camino de los Yanquis. Se citan los nombres de Trevor Bauer, que tuvo éxito en México este año, y también de Sandy Alcàntara, estelar de los Marlins. Alguien sugirió que los Yanquis deberían llevarse en un cambio al zurdo Enny Romero, quien está buscando un puesto con los Gigantes de San Francisco. ¿Quién más?