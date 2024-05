Roque Espaillat dice apresará a 1,000 políticos: Combatir la corrupción es solución a los problemas

Roque Espaillat, el candidato presidencial por el Partido Esperanza Democrática, considera que para solucionar los principales males que imperan en la República Dominicana se debe de erradicar la corrupción administrativa en todos los ámbitos.

Durante un conversatorio en el espacio “La propuesta de los candidatos”, que realizó el Grupo de Comunicaciones Corripio, enfatizó dentro de sus propuestas la eliminación total de la corrupción y de esta manera dar el ejemplo por parte de los principales funcionarios.

“Hay que arrancar de cuajo la corrupción. No hay ninguna política pública que funcione si tenemos el cáncer de la corrupción presente”, dijo el candidato añadiendo que el sector salud está afectado por la corrupción y por tanto no tiene los resultados que espera la población.

Señaló que el nivel de tránsito es un factor que demuestra el nivel de educación y desarrollo de un país, lo cual no queda evidenciado aquí. “Aquí no hay ley. Los problemas del tráfico en gran medida son una expresión de la tragedia que vivimos”, dijo alegando que los conductores deciden no respetar las leyes porque toman de ejemplo a los políticos quienes hacen caso omiso a sus propios reglamentos.

Dijo que no es un tema “sencillo ni fácil” donde se debe implementar la educación, la ley y mano dura en conjunto con promover el orden desde las autoridades supremas.

Video Roque Espaillat

Propuesta de los candidatos

“Aquí no hay manera de poner el orden en los ciudadanos sino ponemos el orden en las autoridades”, asegura ya que considera que el régimen de consecuencia inicia en la cúspide.

Expresó que para iniciar ese cambio contra la corrupción apresaría unos “1,000 políticos” en los primeros meses.