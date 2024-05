Carlos Peña dice mercado binacional no existe y propone “crear el verdadero”

El candidato a la presidencia de la República, por el Partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, dijo que de ser elegido mandatario en los comicios del 19 de mayo, creará “verdaderos mercados binacionales”, que estarán entrampados conjuntamente con el muro fronterizo que realizará.

Además, aclaró con relación al tema migratorio que lo que ha planteado es "sacar a los ilegales, porque ni yo ni los dominicanos estamos de acuerdo con que haya ilegales en nuestro territorio".

Al ser cuestionado en “La Propuesta de los Candidatos”, que organiza el Grupo de medios Corripio, sobre las afectaciones que tendría el comercio binacional si se produce un cierre total de la frontera como ha planteado durante su campaña, Peña aseguró que el tema comercial será abordado, pero “como un mercado que sea verdaderamente binacional”.

“Yo no sé si usted ha ido al mercado binacional, entre comillas, de Jimaní, de Elías Piña, es una falsa, no existe tal mercado binacional. Son los haitianos quienes venden de este lado y compran de este lado. Ahí no hay dominicanos comercializando en ese sitio. Quizá los productos vienen de República Dominicana, pero quienes están pernotando en ese momento de negociación son los haitianos”, expresó Peña.

En ese sentido, estableció que hará mercados binacionales que estarán entrampados dentro del muro multifuncional, donde no pasen a territorio dominicano ningún haitiano, y que dominicano que vaya a comprar y vaya a vender, tampoco pueda pasar a Haití, sino que esté en una zona intermedia, que va a estar totalmente clausurada, “que el que entra ahí, va a entrar a eso específicamente”.

“Le confieso que es una medida muy dolorosa, pero es que la otra alternativa que tenemos es perder la República, es perder nuestro idioma español, nuestra tradición judeo-cristiana. Yo no quiero ver el vudú y el gagá aquí, eso se va a prohibir”, manifestó Peña.

Proclamó que “la patria está en peligro y nunca antes como ahora habíamos estado en peligro nacional como el que nos encontramos”.