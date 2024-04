“Esto, lo hizo Balaguer”… La campaña de 1986 en la que el líder colorao era invendible

“Balaguer era un candidato no vendible, cómo tú puedes vender a una persona que es ciega, que tiene tantísimos años, que tiene un historial, o sea, qué había que hacer, mostrar a Balaguer lo menos posible”, con esta frase explicó el publicista Ramón Saba la participación protagónica que tuvo el personaje “Chencho”, creado por su colega Ramoncito Díaz para promover la obra de gobierno de Joaquín Balaguer cuando se enfrentó a Jacobo Majluta y Juan Bosch por la presidencia del país.

Saba, creador de la frase “Eso lo hizo Balaguer”, detalló en conversación con Listín Diario el proceso creativo y la estrategia usada para colocar nueva vez a Balaguer en el gusto de la gente, ya que su posicionamiento no era favorable ante Jacobo Majluta.

Según explica, para ese entonces, 1986, la frase utilizada en la campaña era “Balaguer prometió y dio”, se volvió en contra del exmandatario y era repetida entre la ciudadanía como “Balaguer prometió y dio palos”.

“El Partido Reformista hizo una investigación y encontró que sí, que estaba dando problemas esa frase y que había que buscar estratégicamente otro canal, otro medio, otra expresión y otro tipo de comunicación para continuar con la campaña de Balaguer en el 86, en ese momento Balaguer estaba debajo de las encuestas”, explicó.

Ante esta realidad, Jacinto Peinado y creativos de la campaña lo contratan y deciden crear un nuevo concepto para promover las elecciones, por lo que le surge la idea de resaltar las infraestructuras que había construido el presidente de “Los 12 años”.

“En esos comerciales inclusive yo utilicé cambios de expresiones, por ejemplo Juan Marichal, el reconocido pelotero nuestro, y Julián Javier otro reconocido pelotero nuestro de San Francisco de Macorís, participaron conmigo en una idea diferente a ´eso lo hizo Balaguer´, fue simplemente utilizando el concepto de ´Eso lo hizo Balaguer´ enseñando el Centro Olímpico, las instalaciones. Metimos la idea de ´eso lo hizo Balaguer, pero lo combinamos con una expresión de Marichal que decía “tenemos que pitchar como Balaguer” y en el momento que movía el brazo lanzando salía la imagen de Balaguer”, detalló.

Aunque la campaña tuvo esta variación, la idea central siempre era utilizar el personaje de Chencho, un señor campesino, rústico, muy parecido al pueblo, que promovía la imagen de Balaguer a través de distintos conceptos de campaña.

“Quién era el protagonista de la campaña, Chencho, no era Balaguer, era el personaje de Chencho, salía más y en manifestaciones públicas; por ejemplo, salía más el jefe de campaña, el activista de campaña cogía a don Checho lo ponía en un camión y todo el tiempo era señalando “eso lo hizo Balaguer” y señalando edificios eso lo hizo Balaguer, o sea, no estaba Balaguer en el camión como un candidato hoy día que tiene la edad suficiente para montarse en una jeepeta, un camión y navegar por las calles, en ese tiempo Balaguer no podía hacer nada de eso porque estaba con problemas de salud”, explicó.

Ramón Saba sostuvo que lo fundamental para ganar esas elecciones fue vender todas las infraestructuras que había creado Balaguer.

“A veces lo importante no es que el producto sea bueno, sino que sea bien vendido”, puntualizó.