Residentes de Colinas del Marañón piden continúen reconstrucción de cañada

Desde hace un mes una noticia desplomó las esperanzas de varios residentes en Colinas del Marañón, ubicado en el sector Brisas de los Palmares: la reconstrucción de la cañada Marañón no continuaría más allá de unos pocos metros que no representan ni la mitad del gran problema que les afecta.

Grandes hoyos, tapas levantadas, basura acumulada y miradas de desasosiego es el panorama que bordea esta cañada, la cual según contaron los moradores, fue intervenida desde octubre del pasado año para su reconstrucción y saneamiento, pero hoy varios de los metros más afectados continúan bajo la misma condición y ante la posibilidad un estancamiento en el proceso.

Residentes del sector Colinas del Marañón muestran la cantidad de aberturas que tiene la cañadaJose Maldonado

“Ya ellos están recogiendo los hierros que se van allí en la esquina, le faltan par de días ya y nosotros los del medio que nos embromemos. Ellos están diciendo que es hasta ahí que llega el proyecto de ellos, que se van de ahí ya”, manifestó Lurdes Garcés ante la preocupación de no saber qué pasará con los restantes metros de cañadas que faltan por reconstruir e intervenir.

Garcés define la situación como “un infierno”, ya que al no estar concluida los tramos de cañada en su totalidad, el agua que pasa por los metros que están intervenidos termina estancándose en los tramos más afectados.

“Cuando estamos comiendo tenemos que trancar la casa para que el mal olor no entre y tengo dos niños chiquitos, uno de 8 meses y otro de un año. Estamos trancados que no podemos ni respirar, la mujer mía tiene una tos que no se le quita”, expresó Alejandro Brito.

Video



CONTRADICCIÓN en presupuesto

Ante todo esto una contradicción se suma a las respuestas que los moradores han solicitado sobre el posible para de la obra, que según el dirigente comunitario Natalio Mora, el mismo ingeniero de la obra les dijo “que no había presupuesto”, mientras que el director del departamento de operaciones de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, en esta demarcación afirma que sí hay presupuesto.

Originalmente, la obra contemplaba colocación de tuberías para la distribución de agua potable, construcción de alcantarilla, y nuevos registros pluviales y sanitarios, así como la construcción de viviendas e iluminación exterior, cuya inversión fue de RD$711.973.00 millones.

Sin embargo, bajo la consigna de “que nos arreglen la cañada”, los moradores reclaman que la obra sea concluida en su totalidad (2.5 kilómetros), ya que viven con el temor de que más allá de las cosas materiales, las aguas vuelvan a cobrar vidas humanas en una nueva inundación.

“Tenemos la dificultad que desde que llueve, no tiene que ver la cantidad de agua que sea, de una vez la tenemos metida dentro de la casa. Los tres aguaceros que han caído han arrastrado con neveras, colchones y por suerte en esta oportunidad no hemos aportado muertos, pero en los anteriores perdimos a tres”, manifestó el también dirigente comunitario Pablo Catalino Martínez.

Residentes gritan en reclamo de que les arreglen la cañadaJose Maldonado

Durante el recorrido de este medio por la zona, varios moradores se sumaron al grupo de comunitarios que mostró las condiciones en las que se encuentra la cañada Marañón y cuya terminación ahora navega bajo una tela de incertidumbre para los residentes de este sector.