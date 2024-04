Tres barrios de Pantoja llevan años reclamando les suministren agua

Los camiones de agua y las mangueras conectadas a las cisternas para abastecer a los vecinos son frecuentes en los sectores Fiuri, Villa María y Las 800 de Pantoja, donde según los residentes, desde hace años lidian con la falta del líquido y se ven en la necesidad de comprarlo.

A pesar de que en varias ocasiones han acudido ante las autoridades en demanda de soluciones, manifestaron que solo le dicen que van “a resolver”, pero llevan ya alrededor de tres años esperando que lleguen.

Así la mirada desolada y de preocupación se posa sobre los habitantes de estos sectores cuando tienen que fijar sus ojos sobre los tanques colocados en las aceras y galerías de las casas, totalmente vacíos, y varios indicaron que prefieren “vivir a oscuras y no sin agua”, por la importancia que tiene la misma en el desarrollo de sus vidas.

“Cada vez que uno va a lavar un chin de ropa tiene que comprar 500 pesos de agua, que es un tinaco, hay gente que no puede dar ni 100. Nos dicen que nos van a ayudar que van a hablar con el síndico y nada, ya no aguantamos más. Yo si me gano 500 pesos aquí tengo que estar comprando tinaquitos de agua que no me dura ni tres días; es incómodo vivir sin agua. Yo prefiero vivir a oscuras y no sin agua”, expresó Ana María Rodríguez.

La señora Rodríguez, quien tiene un colmado en el sector, dijo que anteriormente la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) realizaba operativos con los camiones de agua que abastecían a los moradores, pero los mismos, según los residentes, ya no frecuentan la zona.

“Después que pasaron las elecciones de los síndicos, ya aquí no hay agua, nadie se acuerda de nosotros, es comprando chines de agua que estamos”, expresó Rodríguez.

Justo al frente del sector Fiuri está el barrio Villa María, donde el jueves se ha convertido en un día santo para los residentes, ya que es el único día en el que suelen enviar el líquido, pero la poca cantidad que llega los obliga a auxiliarse de bombas

“El agua llegó el jueves y mira tengo todas las vasijas vacías y si tú no das 150 pesos a los camiones, no tiene agua. El que tiene bomba de gran categoría es el que coge agua, el que tiene bombita sencilla el agua no le llega”, afirmó Agustina de la Rosa, quien lleva 23 años viviendo en Villa María.

Origen del problema

Según los vecinos, la falta de agua surgió luego de la colación del puente que conecta a sectores como Las 800 de Pantoja con el Fiuri, ya que entienden que durante los trabajos las tuberías resultaron afectadas y desde entonces el líquido no les llega.

“Nosotros tenemos alrededor de tres años que en esta calle principalmente no llega agua. Teníamos un problema con el puente, el cual estaba dañado y a medida que estaban en los arreglos del puente hubo un cambio con las tuberías y al parecer hicieron algo que no está permitiendo que el agua suba”, manifestó Bienvenida Jorge, quien vive en el sector Fiuri.