"Chiquito", en caso Joshua y el Dotolcito: Que se nos juzgue por lo que uno cometió, que fue un robo

Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, implicado en la muerte del joven Joshua Fernández, pidió este martes que se le juzgue por el delito que entiende que cometió el pasado 19 de abril del 2023, que según su testimonio se trató de un robo, no un asesinato.

"Yo le pido a ustedes que se me haga justicia por lo que nosotros cometimos, que fue un asalto, no hagan justicia por algo que uno no haya cometido", expresó el implicado durante el juicio de fondo que se sigue por la muerte del joven Fernández.

Aprovechó el escenario para expresar sus disculpas a la madre del fenecido joven que salió al centro nocturno Kiss Bar para celebrar su cumpleaños número 19.

Video Declaraciones de "Chiquito", : Que se nos juzgue por lo que uno cometió, que fue un robo



"Yo le pido perdón a la mamá de Joshua porque yo sé que ella está adolorida", dijo Chiquito en sus palabras finales en el juicio.

Pérez Mejía hizo las declaraciones a raíz de que el "El Dotolcito" reiteró, este lunes, sus alegatos de inocencia ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, manifestando que no puede ser líder de una banda criminal como lo quiere "pintar" el Ministerio Público porque no tenía necesidad de robar.

"Yo creo que por la presión social no quieran hacernos justicia por algo que uno no cometió. Si se nos va a juzgar, que se nos juzgue por lo que uno cometió, que fue ese robo", reiteró el imputado.

RESERVAN AUDIENCIA

La noche de este martes el tribunal decidió reservarse el fallo en el caso de Joshua Fernández y lo programó para este miércoles a las 4:00 p.m. Ahí se conocerá la sentencia contra los acusados.