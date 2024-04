Samuel Bonilla: “Todos los problemas de este país pasan por educación”

Con 33 años y una carrera en el empresariado dominicano, Samuel Bonilla, miembro de Opción Democrática, busca llegar al Congreso Nacional en búsqueda de transformar el sector educativo del país.

“Mi prioridad es con el sistema educativo, llevo muchos años trabajando con el sector y todos los problemas importantes de este país tienen solución resolviendo las deficiencias del sector educativo. Si tú quieres reducir los niveles de violencia en República Dominicana, es educación; si tu quieres atacar la crisis del sistema de salud, es educación; si tu quieres acabar con los problemas medioambientales y que nos relacionemos de otra manera con el medioambiente, es educación; todos los problemas de este país pasan por educación”, argumentó Bonilla.

Video Con 33 años y una carrera en el empresariado dominicano, Samuel Bonilla, miembro de Opción Democrática, busca llegar al Congreso Nacional en búsqueda de transformar el sector educativo del país.



Durante una entrevista de LISTÍN DIARIO, el candidato a diputado de la circunscripción dos del Distrito Nacional, señaló que parte de la solución es la mejoría de la educación inicial, la cual calificó de “privilegio” ya que solamente es asequible para una pequeña parte de la población.

“Esto es porque la oferta es pequeña, hay pocas aulas, hay pocos maestros dedicados a la educación inicial y esas pocas ofertas está dedicada para las personas de escasos recursos y los compañeritos del partido; es por cuña que uno accede; entonces la gente que tienen recursos busca su oferta privada”, indicó Bonilla.

El mismo explica que en todo lo que comprende la circunscripción dos de la capital dominicana, hay solamente tres estancias infantiles y que parte de sus propuestas desde el Poder Legislativo será garantizar fondos para que todos los niños entre 0 y cinco años tengan acceso a la educación inicial.

“Al final a la gente se le olvida que quienes aprueban el presupuesto son los diputados y eso no solamente tiene un impacto sobre los niños, que son los futuros profesores de escuelas públicas, los futuros ingenieros que yo quiero que construyan pensando en la pluviometría de los próximos 50 años, también tiene un impacto sobre las familias; y te lo dice un candidato de una circunscripción donde la mayoría de las familias son monoparentales, muchos hogares están compuestos por madre solteras que no tienen los recursos para decidir entre trabajar y cuidarlo, se queda a cuidarlo y cuando sale a trabajar, eso quiere decir que el muchacho se queda en la calle”, exclamó Bonilla.

El candidato señaló que parte de su propuesta para transformar el sistema educativo, es “buscar la manera de sacar la política partidaria de ese sector”; lo cual se logra “fiscalizando y presionando” a los autoridades correspondientes.

“Aquí nadie alza la voz, nos enteramos que con el acuerdo que hizo el Ministerio (de Educación) con la ADP (Asociación Dominicana de Profesores) nombraron a más de 9,000 personas en cargo administrativos, porque sí; en qué parte del mundo una organización decide contratar esa cantidad de personas porque sí; eso es casi como chantaje. Qué trabajos van a hacer esas personas, en que cargos”, detalló Bonilla, quien añadió que a su entender es que el Gobierno “no sabe qué hacer con el 4%”.

Video “Todos los problemas de este país pasan por educación”, según Samuel Bonilla



Aprovechando la exposición

El mismo detalla que su campaña política se puede dividir en dos, antes y después de participar en un debate que fue transmitido en televisión nacional y en todas las redes sociales.

“Yo creo que yo estoy aquí por el debate, claro que la exposición me ha ayudado. Aunque mi agenda siempre ha estado llena, porque nosotros hemos basado nuestra estrategia en estar en nuestro territorio ir casa por casa, después del debate hemos estado yendo a entrevistas, programas y eso ha fortalecido el trabajo en el territorio también, porque el que me vio en su casa de repente me ve en televisión hablando y dice ha pero no es de mentira, él está jugando en serio”, explicó Bonilla.

Expectativas

En exactamente 40 días, Bonilla buscará ser elegido desde la casilla 26 y Opción Democrática para ser diputado por la circunscripción dos del Distrito Nacional.