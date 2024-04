Madre de niña muerta por impacto de bala: Abinader, “estamos esperando el cambio que prometió”

Kerlin Alcántara, madre de Kylie Naomi Rosa Alcántara, de 9 años, quien falleció tras ser impactada por una bala mientras iba a bordo de un vehículo, pidió al presidente Luis Abinader, que “dé la cara” por el hecho y cumpla con el cambio que prometió.

En medio de llanto, la madre de la infante expresó que el caso de su niña se ha convertido en un caso social, en el que personas sin conocerlas se han sumado también, con el propósito de que Abinader cumpla con el cambio, debido a que la inseguridad prevalece en las calles.

“La gente que se ha sumado, es increíble, ¿tú sabes por qué se ha sumado? Porque ya esto se volvió un caso social, porque mi niña la pusieron a dormir por un propósito, y el propósito es que el presidente nos dé la cara, porque estamos esperando, presidente, el cambio, que usted nos prometió, estamos inseguros, mi princesa hermosa”, dijo entre llantos Alcántara.

La dama manifestó que se desempeñó como enfermera durante 10 años salvando vidas, al tiempo de lamentar que no pudo salvar la de la menor, que iba en la parte trasera del vehículo Honda Fit, rojo, placa A896225, al momento de la balacera, en la avenida Máximo Gómez

“Yo soy servidora pública, trabajé 10 años como enfermera salvando vidas y yo no pude salvar la de mi niña, yo no pude, entonces él mismo (el presidente) tiene tres princesas bellas que están vivas, la mía está durmiendo por un propósito”, insistió.

Asimismo, indicó que no les guarda rencor a quienes cometieron el hecho que desembocó en la perdida de la mayor de sus dos hijas, y espera que Dios los perdone.

“Ellos yo los vi anoche cuando me llevaron y yo me voltee y les dije, ‘yo no les guardo rencor, pero ustedes me mataron mi princesa, que Dios los perdone a ellos”, indicó.

Alcántara en medio de su dolor sostuvo que la bala iba con destino hacia ella, ya que al momento del impacto lo sintió muy cercano y lo primero que hizo fue verse, pero no tenía nada y al mirar hacia atrás, descubrió que la niña había recibido un impacto mortal.

“Era para mí, yo no sé si me estaban esperando o lo que sea, pero era para mí, yo lo sentí tan cercas los disparos, que yo dije o me interceptaron o me van a atracar o no sé, pero lo sentí cerca, porque yo me mire yo primero y mire para atrás y me di cuenta que le dieron a mi niña, un tiro en la cabeza”, expresó.

Kerlin Alcantara acudió la mañana de este lunes a la Fiscalía del Distrito Nacional a querellarse en contra de los responsables del hecho.

La señora acudió en compañía de su abogado, Andrés Toribio, al departamento de sistema de Atención al ciudadano antes quejas y querella a interponer la querella en contra de las cuatro personas que se encuentran detenidas, identificadas por la Policía Nacional como los responsables del hecho.

Video Madre de niña muerta por impacto de bala pide a Abinader "dar la cara"