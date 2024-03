Bañistas se quejan por altos precios de pescados en Boca Chica

Aunque a la playa de Boca Chica han estado acudiendo bañistas a “pasar un rato en familia”, durante el asueto de esta Semana Santa, hay quienes se quejan por los altos precios que presentan los platos que se comercializan en la zona.

Tal es el caso de Belkys Frías, quien acudió con sus amigos este Domingo de Resurrección a disfrutar de la playa y a “relajarse”, pero se lamentó no haber llevado comida desde su casa por lo “caro’ que le vendían un pescado.

“No habíamos venido y aprovechamos este último día”, dijo al tiempo de agregar que le estaban “vendiendo un pescado en 950 pesos”, precio que considera elevado.

A esta queja se sumó Juan Batista, quien dijo que “no le gusta preguntar precios a la hora de pedir”, pero que se llevó una sorpresa cuando “por dos servicios de pescado” tuvo que pagar 3,400 pesos.

“Yo no pregunto, porque a mí no me gusta preguntar y cuando me dijeron que la cuenta era 3,400 miré para todos los lados”, indicó Batista.

A pesar de los altos precios que señalan los consumidores, Angelina Isarguez, quien trabaja en una de las casetas de comida en lugar, dijo que “las ventas han estado regular”.