Autoridades de cárcel La Victoria dan acceso para que familiares sepan de sus reclusos tras incendio

Desde tempranas horas de este martes los familiares de los privados de libertad recluidos en la Penitenciaría Nacional La Victoria se encontraban apostados en las rejas, luego de que la tarde de este lunes ocurriera un cortocircuito que provocó un incendio.

Pasadas las 9:00 de la mañana las autoridades comenzaron a darle acceso para que sepan del estado de sus reclusos.

"Yo le traigo comida y ropa porque se le quemó todo, cómo se viste si no me dejan pasar, no tiene con qué cepillarse ni bañarse", dijo a la prensa Marilin Rodríguez, quien agregó que viene desde Cristo Rey y que su hijo está condenado a 30 años por homicidio.

Mientras un equipo de este diario se encontraba en el recinto carcelario, llegaron al lugar miembros del Ejército Nacional y del Cuerpo de Bomberos, además de unidades caninas, así como colchones nuevos para reemplazar los que por el fuego resultaron destruidos.

Seguido de los nuevos colchones, llegó un camión con fundas de agua y autoridades de la Defensa Civil y Salud Pública.

TRASLADO DE PRESOS

Incendio en cárcel La VictoriaFuente Externa

Las autoridades informaron el traslado de 400 privados de libertad, 300 de ellos al Centro Corrección y Rehabilitación(CCR), El Pinito, de La Vega, y 100 al CCR Vista del Valle, San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Indicaron que otros 1,300 fueron reubicados en áreas no afectadas del penal de La Victoria.

Informaron que a los trasladados se les creará las condiciones para que tengan dignidad y habilitación adecuada. En ese orden dijeron que serán asistidos con servicios de alimentos y de salud.