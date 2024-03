Incertidumbre reina en familiares de reclusos de La Victoria

Aglomerados, desolados, agarrados de la verja de seguridad y sin saber nada de sus seres queridos, es como se encuentran decenas de familiares de los reclusos en las afueras de la cárcel La Victoria.

Aproximadamente a las 7:38 de la noche, salieron unos tres camiones del recinto para trasladar decenas de reclusos, no obstante, no se informó hacia dónde fue el traslado.

“Johan, Anthony”, eran de los nombres que vociferaban los familiares al ver salir los reclusos, buscando que sus parientes se encontraran entre los trasladados.

La incertidumbre reina en las personas que desde tempranas horas esperan tener noticias sobre el estado de sus allegados.

“No sabemos si están vivos o muertos, no nos dicen nada”, es la queja de los familiares.

Uno de los padres indicó que al iniciar el incendio, se comunicó con su hijo, quien le confesó estaba en peligro, sin embargo, no ha vuelto a saber nada de su pariente.

“Él me dijo que las paredes de las celdas estaban por colapsar y desde ahí no me he vuelto a comunicar”, manifestó el caballero.

Aracelis de la Rosa contó que su hijo Jeison la llamó diciendo que la humareda estaba llegando hacia su celda y que no tenía agua.

Esto causó preocupación en la madre, por lo que se dirigió a la cárcel con el propósito de saber de su hijo, pero desde su llamada no ha logrado volver a comunicarse con él.

“Queremos información, queremos información”, vociferaban decenas en las afueras de la cárcel.

Autoridades

Por su parte, unidades del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando en el incendio.

Muertes

Según informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, en el incendio resultaron muertos tres reclusos.

Asimismo, indicaron que el incendio se produjo a causa de un cortocircuito en una de las celdas, uno, dos y tres