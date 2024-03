Entre llantos y lamentos decenas despiden a Moreno Dollar en San Pedro

Entre llantos y lamentos decenas de personas despidieron este sábado al reconocido delincuente Johan Fortunato Feliz, alias “Moreno Dollar”, de 24 años, ultimado por la Policía Nacional en un intercambio de disparos el pasado viernes.

Una gran cantidad de personas se unió en un recorrido para darle el último adiós al cabecilla de la estructura criminal “Los Fieros”, en el cementerio municipal de Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

A través de una transmisión en vivo en la red social Facebook, la cuenta “Informativo Global” evidenció cómo con bebidas alcohólicas y lamentaciones fue despedido el líder de una estructura similar a la que encabezaba Kiko la Quema, cuyo nombre de pila era José Antonio Figuereo Bautista, abatido por la Policía Nacional a inicios de marzo.

“Yo lo quiero ver, que ya yo no lo voy a ver más ombe, ¡ay yo quiero que me lo dejen ver, déjenme llorarlo que no lo voy a ver más!”, fueron parte de los lamentos y llantos desesperados de los presentes, algunos arriba de otras tumbas.

“Déjame llorarlo que no voy a ver al loco más, lo mataron como a un perro, yo no me voy, no me puedo ir, que no voy a ver al loco más”, insistía la misma persona antes de que otros aludieran a trasladarla hacia un hospital por el estado en que se encontraba por la muerte de “Moreno Dollar”.

“Moreno Dollar” era buscado por la Policía, por figurar con nueve órdenes de arresto en su contra, relacionadas a delitos de homicidios y de manejar la red de microtráfico con la banda “Los Fieros”, que operaba desde San Pedro de Macorís, con ramificaciones en el Distrito Nacional, Santo Domingo y otros puntos del país, según el reporte del cuerpo del orden.

Al momento de la muerte del joven de 24 años en un motel de Santo Domingo Este, las autoridades ocuparon dos armas de fuego, así como una bolsa de plástico con un material vegetal presumiblemente marihuana.