Madre busca centro educativo para hijo objeto de “ bullying ”

La madre de un estudiante de 17 años, del Liceo Técnico Ana Mercedes Aybar, en Los Guandules, distrito municipal Hato del Yaque, inició con la búsqueda para inscribir en un nuevo centro educativo su hijo, ya que está siendo sometido a constante “bullying” por parte de sus compañeros de clases,

La decisión fue tomada luego de una reunión que realizó con las autoridades del centro educativo y de la dirección provincial del Ministerio de Educación, para buscarles una solución al problema con el estudiante.

July Altagracia Morales, madre del joven, explicó que los técnicos del Ministerio de Educación, en Santiago se comprometieron con darle soporte, así como seguimiento psicológico a su hijo.

La madre, dijo que no es la primera vez, que su hijo pasa por esta situación, ya que hace un año, en el mismo centro educativo, también ocurrió lo mismo y que la decisión que tomaron fue, que lo enviaron a su casa.

El maltrato fue cometido supuestamente como forma de odio, por las preferencias sexuales del adolescente. Durante el recreo, los alumnos aprovecharon para desnudar al adolescente, en presencia de maestros y otros alumnos.

La madre teme que su hijo pueda tomar una mala decisión, ya que luego del último percance con sus compañeros de clases, el joven, al llagar a su casa, quemó sus útiles escolares, con la intención de no regresar más al liceo. “Para mí, es una situación muy difícil, ya que he criado a mi hijo sola, soy una madre soltera y mi hijo solo me tiene a mí”, dijo la madre.

La directora provincial del Minerd, Marieta Díaz, informó que se están tomando medidas de “protección” a favor de la víctima, debido al trauma físico y emocional que le ocasionaron, y que desde el Ministerio de Educación se está trabajando en un plan para promover una cultura de paz en el centro educativo de nivel secundario.

Díaz lamenta que tuvieron que esperar a que ocurriera un incidente de esa magnitud para que las autoridades intervinieran.Indicó que a través del distrito educativo y del departamento de psicología tomarán el caso.