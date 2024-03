Un dominicano acusado en España de pertenecer a la banda latina Dominican Don't Play (DDP) y de intentar matar a dos jóvenes en Madrid en 2021 negó todo este lunes, al asegurar que no pertenece a ese grupo, en el inicio del juicio en el que afronta una petición de 28 años de cárcel.

Jimmy R.R., de 21 años, afirmó que no estuvo en el lugar cuando se produjeron los hechos, en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía pide 28 años de cárcel por intentar matar a dos jóvenes en un ataque a una banda rival, uno de ellos de solo 14 años y que quedó con una discapacidad del 97 por ciento.

El acusado declaró que estaba con su novia y no participó en ningún ataque, aunque el lugar del suceso está cerca de su casa y suele pasar por allí, y relató que no pertenece a la banda DDP y que tenía un arma detonadora para grabar un videoclip.

El menor herido declaró protegido por un biombo para evitar ver al agresor y contó que estaba con unos amigos en un parque cuando apareció un grupo de unas diez personas tapadas con capuchas y vestidas de negro que gritaban "de tres", lo que según supo luego es un lema que identifica a los DDP.

Una de ellas le dio machetazos en la cabeza, un hombro y una mano, dejándole herido muy grave con secuelas por las que precisa ayuda "para todo" en su vida diaria.

Aunque no conocía a su agresor, luego pudo identificarle, sin saber si era de una banda o no, porque él no trataba con integrantes de bandas, incluidos los Trinitarios.

El mayor de edad agredido relató unos hechos similares, en los que recibió un machetazo, y dijo que no pertenece a bandas pero fue detenido una vez en una pelea relacionada con estos grupos.

Como consecuencia de ese ataque su familia decidió irse de Madrid y él tiene secuelas psicológicas.

Una tercera víctima, que era menor entonces y resultó herido leve, dio una versión similar.

Tanto las víctimas como varios testigos coincidieron en el relato de los hechos y en que temieron por su vida.