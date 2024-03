Policía Nacional investiga incidente entre coronel y abogado ocurrido en destacamento de Neyba

La Policía Nacional informó este sábado que asumió, a través de su Inspectoría General, las investigaciones en torno a un incidente registrado la noche del viernes en la dotación policial de Neyba, provincia Bahoruco, entre un abogado y personal de la institución, incluyendo el comandante.

"El caso se encuentra bajo investigación de la Inspectoría General, por lo que tan pronto concluya ese proceso se harán las recomendaciones disciplinarias establecidas en la Ley 590-16 y su reglamento de Aplicación, así como el Código Procesal Penal", precisó la institución del orden a través de un comunicado.

Agregó que por el momento se hace reservas de los nombres del abogado y de los agentes que figuran en un video publicado en redes sociales, medios de comunicación y grupos de WhatsApp.

Denuncia

El abogado Richard Ferreras Segura denunció que fue golpeado por el comandante del Departamento de la Policía Nacional, en Neyba, cuando se presentó pasadas las 7:00 de la noche de ayer para representar, como jurista, a dos hombres que se encuentran detenidos en esa dependencia policial.

El profesional del derecho dijo que había sido requerido por los familiares de Wilber Díaz y Freddy Miguel Matos, a quienes detuvieron en el municipio de Villa Jaragua.

“El familiar me había dicho que el coronel como los policías, estaban quitándole una cadena a uno de los detenidos valorada en 50 mil pesos, más 15 mil pesos para no informar que se le había ocupado una supuesta droga”, dijo Richard Ferreras.

Agregó que cuando llegó al departamento, el policía de turno no le permitió hablar con los detenidos y que, luego, llegó el coronel Diloné Cruz y preguntó que “cuál era ese campesino”, refiriéndose al propio abogado.

“Cuando me le voy a identificar como abogado, el coronel dice vamos a trancarlo también y me da una manotada, me dieron unos golpes con una macana, desesperados, a lo mejor ellos entendieron que con mi presencia quería interrumpirlos en la búsqueda de la cadena valorada en 50 mil pesos que tiene uno de los presos y los 15 mil para dejarlo en libertad”, expresó el denunciante.