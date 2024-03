Abogado denuncia fue golpeado por el comandante de la Policía de Neyba

El abogado Richard Ferreras Segura denunció que fue golpeado por el comandante del Departamento de la Policía Nacional, en Neyba, cuando se presentó pasadas las 7:00 de la noche del pasado viernes a asistir a dos hombres que se encuentran detenidos en esa dependencia policial.

El profesional del derecho dijo que había sido requerido por los familiares de Wilber Díaz y Freddy Miguel Matos, a quienes detuvieron en el municipio de Villa Jaragua.

“El familiar me había dicho que el coronel como los policías, estaban quitándole una cadena a uno de los detenidos valorada en 50 mil pesos, más 15 mil pesos para no informar que se le había ocupado una supuesta droga”, dijo Richard Ferreras.

Agregó que cuando llegó al departamento, el policía de turno no le permitió hablar con los detenidos y que, luego, llegó el coronel Diloné Cruz y preguntó que “cuál era ese campesino”, refiriéndose al propio abogado.

“Cuando me le voy a identificar como abogado, el coronel dice vamos a trancarlo también y me da una manotada, me dieron unos golpes con una macana, desesperados, a lo mejor ellos entendieron que con mi presencia quería interrumpirlos en la búsqueda de la cadena valorada en 50 mil pesos que tiene uno de los presos y los 15 mil para dejarlo en libertad”, expresó el denunciante.

El abogado fue trasladado por varios de sus colegas, incluyendo al licenciado Digno Díaz Matos, al Hospital San Bartolomé de Neyba, donde le brindaron los servicios médicos y posteriormente lo despacharon a su casa.

A su salida del centro asistencial, Richard Ferreras, prometió recolectar los elementos de pruebas necesarios para someter por agresión al teniente coronel José Miguel Diloné Cruz.

CONDENAN AGRESIÓN CON ABOGADO RICHARD FERRERAS

Al hospital se presentó el presidente electo de la Seccional del Colegio de Abogados, en Bahoruco, Manuel Alexander Sena del Valle y criticó la acción policial contra el miembro de la institución y reclamó una pronta y excautiva investigación del caso.

Sena del Valle llamó a los agentes a dejar prácticas del pasado donde, en violación a un mandato constitucional y de procedimiento, se maltrataban a los abogados que tienen el deber de comunicarse con sus clientes y sus clientes el derecho fundamental requerirlos las veces que sean necesarias.

Imagen del abogado de Richard Ferreras Segura, donde muestra signos del presunto acto de violencia en su contra.Fuente externa

“Nosotros no esperamos que los policías maltraten a los abogados, es todo lo contrario, debemos unificarnos para combatir la delincuencia en esta provincia, pero nos ven como delincuentes. Jamás vamos a permitir que la Policía, llamada a salvaguardar derechos fundamentales, maltrate los profesionales del derecho, no lo vamos a permitir ni ahora si nunca”, enfatizó Sena del Valle.