Renuncian dos miembros del comité central del PLD sin explicar motivos

Dos miembros del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentaron en el transcurso de este viernes sus respectivas renuncias de las filas de esa organización política, sin explicar los motivos que los llevaron a tomar esa decisión.

Tanto María Mercedes Fernández, diputada por Monseñor Nouel y Víctor José Crespo, director municipal de Villa Elisa, emitieron sus cartas de renuncia por separado.

Por un lado, Fernández, escribió tres párrafos repasando su historial partidario y explicando que tomó la decisión luego de consultarlo “con diferentes personas”.

“De igual manera, aprovecho la ocasión para comunicarles que con mucho pesar, luego de varias reuniones, consultas y conversaciones con compañeros, amigos, simpatizantes y altos dirigentes de nuestra organización Política (PLD), en la Ciudad de Santo Domingo, a partir de este momento he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable del Partido de la Liberación Dominicana. Me voy convencida de que puedo seguir aportando a mi país y mi provincia desde cualquier espacio público o privado, como lo he venido haciendo en área profesional de la salud y a través de mis 40 años en el ejercicio y activismo político”, señala la legisladora.

Mientras que Crespo fue más escueto y solo escribió un párrafo manifestando su partida del PLD.

Ni Fernández ni Crespo indicaron en sus misivas hacia cuál partido se dirigirían.