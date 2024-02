José Horacio dice presencia de militares de EEUU en la frontera viola la Soberanía Nacional

El diputado del Distrito Nacional y vicepresidente del Partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, le preocupa que el presidente Luis Abinader no haya dado explicaciones de la presencia de militares estadounidenses en la frontera, lo que a su juicio viola la Constitución y la Soberanía Nacional.

El legislador llegó Congreso Nacional para la rendición de cuentas del primer mandatario, al indicar que “nosotros no podemos taparnos los oídos sobre lo que el Presidente tenga que decirnos, y si no escuchamos no podremos responderles”.

En torno a la presencia de militares en la frontera expresó: “También nos preocupa como el Presidente evadió el cuestionamiento en la última presentación semanal sobre la presencia de militares extranjeros, específicamente de Estados Unidos en la frontera en el territorio de República Dominicana, porque eso viola la Constitución de la República, viola las leyes nacionales y nuestra propia soberanía”.

Seguridad ciudadanía

Expreso curiosidad sobre la del gobierno sobre temas como la reforma policial, que según afirmó no ha dado resultado y se requiere de la garantía de mayores niveles de seguridad a la ciudadanía.

“La reforma policial no ha dado resultados y, a tres años después, es evidente que han sido insuficientes las medidas que ha adoptado el Gobierno para una reforma policial que garantice mayores niveles de seguridad ciudadana”