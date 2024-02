Candelier denuncia que también le quitaron seguridad

El también exdirector de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, denunció, a través de un video en las redes sociales, que le fue quitada su seguridad.

Aunque no específica desde qué fecha no cuenta con los policías, acusó al presidente Luis Abinader de realizar la acción porque trabaja junto al expresidente Leonel Fernández.

“Ahora recae también sobre mí, me quita la seguridad que por ley me corresponde. Ahora bien señor presidente si algo me pasa, de ahora en adelante, el pueblo se la cobrará a usted” dice en el audiovisual.

Además de Pedro de Jesús Candelier, el también exdirector de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín denunció el miércoles que su escolta fue retirada por instrucción del presidente Luis Abinader, luego de que fuera señalado como uno de los propiciadores de la protesta realizada por policías jubilados el martes.

Este viernes, y tras una reunión con Ramón Antonio Guzmán Peralta, actual director del cuerpo del orden, Guzmán Fermín informó que el retiro de los agentes se debió a un error cometido por el departamento de Recursos Humanos.