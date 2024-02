Regidores del DN y Santiago: ¿quiénes han presentado más inasistencias y excusas?

El papel de un regidor es esencial para el correcto desempeño de un gobierno municipal. Los regidores representan, ante los distintos ayuntamientos, las localidades de las que provienen y están llamados a velar porque la gestión del alcalde dé pasos certeros hacia la resolución de los principales conflictos que les afectan como municipio.

Desde abril del año 2020, cada cabildo del país ha contado con concejos de regidores, los cuales serán renovados en las elecciones municipales de este domingo 18 de febrero, y se supone que sus integrantes, para responder al pleno uso de la autoridad que les fue conferida, asistieron a sesiones en las que debieron conocerse y aprobarse los planes a ejecutar por parte de la sindicatura, pero… ¿asistieron ellos a estas asambleas?

En los casos del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, dos de las principales demarcaciones en términos de población y electores, del 2020 al 2023 se celebraron 79 y 68 sesiones, respectivamente. Las discusiones puestas en mesa fueron diversas, de acuerdo a las necesidades planteadas por el gobierno local; sin embargo, hay una larga lista de concejales que no formaron parte de ciertas deliberaciones, algunas veces sin avisar y otras, presentando excusas.

Si no puede visualizar la infograía haga click aquí

Los ausentes del Distrito

En el Distrito Nacional, según información cedida por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la alcaldía, desde el 24 de abril del 2020 al 31 de diciembre del 2023, se han convocado 79 sesiones del Concejo.

Jocelys Gómez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue la que menos participó en las juntas del Concejo, habiendo presentado 19 excusas para faltar y otras 11 veces en las que no llegó sin avisar, seguida del miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Alberto Gómez, quien sólo fue a 42 de las 79 en tres años.

Durante ese tiempo, tal y como demanda la ley, los concejales aprobaron las distintas ejecuciones presupuestarias, considerando los planes de desarrollo y los instrumentos de ordenamiento del territorio; así como arrojaron decenas de resoluciones para declarar a personalidades como “distinguidas”, como es el caso del pelotero David Ortíz, quien fue reconocido como “hijo predilecto de la ciudad de Santo Domingo” en 2021, por solicitud de la alcaldesa, Carolina Mejía.

Mario Sosa, por ejemplo, quien para llegar a ocupar su silla fue el regidor más votado en la circunscripción uno, se presentó en las comicios pasados como representante del PRM, y renunció en 2022 para formar parte del partido Opción Democrática, y en todo el tiempo que ha agotado en la posición acudió 55 veces al concejo, faltó con excusa a 8 y sin ella otras 5; pero del resto de veces para completar las 79, no se tiene registro.

Francisca Jaque, del PRM, también tuvo 10 excusas y 7 ausencias; Dewar Crousett Rojas 13 excusas y 4 ausencias; Jose Caraballo; Leonor Lantigua; Nicolás Valdez; Junior Castillo; Franklin Ferreras y Nicolás Valdez, todos pertenecientes al mayoritario grupo de perremeístas tuvieron menos de 60 asistencias.

Asimismo, Euri Javier Diaz y Robert Martinez, del PLD, y Nerys Martínez, de la Fuerza del Pueblo promedian más de diez absentismo.

Los regidores de la capital dominicana reciben un pago por nómina mensual de 120,000 pesos dominicanos.

Los regidores de Santiago

Según lo normado en la ley, el número de regidores y sus suplentes es determinado en proporción al número de habitantes. En el caso de la provincia cibaeña de Santiago, hay 41 regidores, divididos entre ocho circunscripciones.

Cada edil obtiene un pago cada mes en valor de 133,000 pesos; el presidente actual, del partido de gobierno, Ambioris González, recibe 166,250; y el vicepresidente, Jaryzqui Izquierdo, 146,300.

Particularmente, González y Odalys Tejada tuvieron un registro de asistencia perfecta desde que asumieron hasta diciembre del año pasado; mientras Izquierdo, vicepresidente, presentó tres excusas y tuvo dos faltas.

Según las vistas, disponibles en el portal web del Ayuntamiento del Municipio de Santiago, queda en evidencia que, efectivamente, los regidores agotaron el uso de su deber, evaluando los agendas operativas anuales, haciendo cambios en el nombre de algunas calles, e incluso declarando como patrimonio cultural a las personas e instituciones que entendieron habían realizado actividades que contribuyen al desarrollo de la sociedad.

No obstante, esto no indica que no existan números rojos para regidores como Bray Vargas, quien fue el que menos veces compareció ante el conglomerado y ahora tiene intenciones de ser diputado por la circunscripción tres de Santiago, por el Partido de la Liberación Dominicana.

De las 68 reuniones de los concejales, Vargas solo fue a 41 (el 60% de las reuniones), presentó 18 excusas y tuvo nueve ausencias; a quien le siguen los perremeístas Pedro Gómez y Mayra Alonso, con solo 42 y 44 asistencias.

Los también militantes del Partido Revolucionario Moderno, Cholo D'Oleo, Elsa Gonell, Ambiórix Reyes, Alberto Hernández, María Rodríguez, Frank Medina, Deysi Díaz y Ana García, acumulan cada uno más de diez faltas.

Aunados a los peledeístas Giokapel Arias, Christian Ramos, Yuderka Castellanos y Amelia Nuñez y el miembro de la Fuerza del Pueblo, María Peralta.

Suspendidos

Aunque las ausencias de muchos representantes son reiteradas y consecutivas, ninguno de los casos da para responder a una suspensión de sueldo o de sus funciones, según contempla la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, el apartado que se ajustaría a la suspensión por los presentes motivos es que hayan tenido un incumplimiento reiterado e injustificado en el desempeño de sus funciones en un periodo de tres meses.