Guillermo Moreno al ser proclamado candidato a senador por DN: “Voy al Senado a legislar en serio”

Guillermo Moreno fue proclamado como candidato a la senaduría por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el evento, que tuvo lugar en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el presidente del Partido Alianza País, aseguró que se trataba de un acto de ratificación para “sellar como acero, la alianza electoral entre el PRM y AlPaís”.

El político dijo a la multitud que vociferaba “cuatro años más para Luis Abinader”, que “va al Senado a legislar en serio”.

“Voy a legislar en serio. A fiscalizar en serio, para que de verdad haya una real división de poderes. A representar en serio a una ciudadanía que muchas veces no tiene voz ni representación”, manifestó Moreno.

Guillermo Moreno reconoció en el acto la labor realizada por la actual senadora del Distrito Nacional, Faride Raful.

Video “Voy al Senado a legislar en serio”, según Guillermo Moreno luego de ser proclamado candidato a senador del DN



Asimismo, aseguró que Alianza País decidió apoyar al presidente Luis Abinader, “por sus más de tres años de gestión, en los cuales, como pocas veces en nuestra historia, un presidente se ha comprometido con la transparencia, con la honestidad y con la institucionalidad democrática. Y esas no son palabras, sino hechos que están ahí en la conciencia del pueblo dominicano”.

Moreno dijo tajantemente que “les puedo asegurar que el partido Estado, ahora convertido en una serpiente de dos cabezas, que sometieron a su control el Congreso y la Suprema Corte de Justicia, esos no volverán. Los que se asociaron a Odebrecht para cometer los más burdos actos de corrupción, esos no volverán. Los que se montaron en los Tucanos, los de la Sun Land, los que hicieron fundaciones en base a comisiones de los contratistas del Estado, esos no volverán”.