Abinader: “Si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico”

El Gobierno y la denominada Coalición para la Defensa de las áreas protegidas firmaron un acuerdo mediante el cual buscarán optimizar y garantizar los recursos naturales de la República Dominicana.

La firma del acuerdo fue realizada en el Salón Las Cariatides del Palacio Nacional y estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, quien señaló que a pesar de que existieron “muchos desacuerdos” en el proceso de consolidación del acuerdo, al final prevaleció el interés común que existía entre ambas partes de “proteger las áreas protegidas del país”.

“Este acuerdo no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo o que vamos a estar en desacuerdo, lo importante es ponernos de acuerdo para proteger lo que es fundamental que es salvar nuestros recursos naturales para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico y social”, expresó el presidente Abinader.

En ese mismo orden, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara – Hatton, indicó que el alcance del convenio, que se firmó con dos instituciones públicas como testigos, para impulsar una agenda común en defensa de las áreas protegidas.

“En este acuerdo, una parte importante del sector ambiental y del gobierno dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente, manifiestan su interés en aunar esfuerzos para contribuir en la articulación y ejecución de una agenda común en temas que procuran mejorar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y las políticas ambientales”, dijo Ceara Hatton.

De su lado, Luis Carvajal señaló que este acuerdo confirma el compromiso de la misión asumida por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de defender nuestros espacios naturales y garantizar los servicios que estos ofrecen a la sociedad como el agua, productividad de los suelos, estabilidad y resiliencia climática, calidad del paisaje y, sobre todo, soporte a la vida en todas sus formas, dinámicas y tendencias, incluyendo los humanos con todas sus demandas y consumo de recursos.

“Ningún espacio es utilizado con más intensidad ni aporta más a la economía y al progreso social que aquel que suministra de manera continua los insumos para que la vida siempre sea. Ningún compromiso ético puede ser mayor que aquel que pretende respetar los derechos a un ambiente sano y a la disponibilidad de aire, agua, suelo, alimentos y recursos para crecer a las actuales y a las futuras generaciones. La sostenibilidad comienza por garantizar el carácter patrimonial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, su perpetuidad y evitar su menoscabo”, expresó el mismo en nombre de la colación.

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas es un colectivo de organizaciones ambientales de la República Dominicana que está integrada por la Comisión Ambiental de la UASD, Fundación Acción Verde Inc., la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Cúa Conservation, Guaikia Ambiente, Fundación Vega Real, Federación de Campesinos hacia el Progreso y el Grupo Jaragua.