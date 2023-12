Leonel Fernández celebra 70 años junto a seguidores en Funglode

El expresidente Leonel Fernández tuvo una celebración atípica en su cumpleaños número 70 en este día, luego de tener un evento a puertas cerradas al público debido a que tenía gripe y fiebre, y que posteriormente abrió por la presencia de decenas de seguidores y allegados.

El líder político, con evidente sosiego abrió las puertas de la biblioteca de la Fundación Global Democrática y Desarrollo (Funglode) para recibir a los inesperados presentes, ya que la actividad no estaba programada.

Seguidores, allegados y compañeros del partido hicieron largas filas para saludar, felicitar y entregar regalos al ex mandatario; con bizcochos alegóricos al color del partido (verde y blanco), pulseras, globos y otros bolsos sin poder identificar.

Fernández, con voz afónica confirmó que al cumplir sus 70, “superó eso”, al referirse a su estado de salud.

El expresidente Leonel Fernández habla por su móvil en su aniversario numero 70. Fotografía tomada en FunglodeJosé Alberto Maldonado | LD

En otro sentido, detalló cuáles son sus expectativas con el partido y para el próximo año.

“Yo dije que nosotros como partido íbamos a evolucionar por etapas: el 2021 fue el año del despegue; 2022 año de avance, 2023 de la consolidación con dos millones de afiliados, 2024, el año de la victoria”, aseguró Fernández.

Aseveró que con dos millones de seguidores representa una masa crítica, que reproduce el voto electoral. “Nosotros no somos una utopía, esto no es un sueño y yo no he visto en ningún lugar del mundo donde alguien se reelige con un 2% de crecimiento económico”, dijo con sarcasmo.

Entre los compañeros presentes del partido de la FP estuvo el diputado por la provincia Santo Domingo, Ruben Maldonado.

“Espontáneamente la gente ha llegado y están saludando al presidente. Desearle toda la felicidad, que se mantenga fuerte y en salud porque el pueblo lo necesita”, externo el también expresidente de la Cámara de Diputados.

Maldonado también aseguró que el líder político es una necesidad nacional, ya que de su salud depende el bienestar del país.

Una señora de 77 años, identificada como Maira, aseguró ser una fiel seguidora de Fernández y que asiste a cada cumpleaños. Se le vio entregar al presidente de la FP una pulsera y un bolso confeccionado con colores del partido y una nota con una dedicatoria, que no memorizó.