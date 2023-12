Bendición a homosexuales forma parte de agenda del modernismo que busca adueñarse de la iglesia, dice Masalles

El Obispo emérito de República Dominicana, Víctor Masalles, indicó que el documento dado a conocer recientemente por la oficina de doctrina del Vaticano, que permite a los sacerdotes bendecir a las parejas que no están casadas por la iglesia Católica y aquellas que son homosexuales, forma parte de “una agenda del modernismo que se va expandiendo”.

Al conversar sobre las diferentes crisis en la que se encuentra la iglesia católica en estos tiempos, expresó que esa agenda no quiere destruir a la iglesia, más bien adueñarse de ella.

“Es un documento bien engañoso, bien difícil, porque, por un lado, te presentan con palabras muy hermosas, con la bendición, con el deseo de una nueva dimensión de la bendición, cuando la bendición o es litúrgica o es informal… La finalidad de todo esto es eliminar la homosexualidad como pecado y se cambie la doctrina”, dijo Masalles al conversar con José Plascencia, en el espacio “La fe de la Iglesia”.

Expresó que el documento busca quedar bien con la conferencia Alemana, Berga y Lucemburgo que son los principales promotores de la agenda LGTB.

“La bendición es para hacer sentir bien a la gente… Me preocupa (el documento) porque no busca a que se aspire a la vida eterna, solo hacer sentir bien a la gente… No, no se puede bendecir el pecado, se bendice a las personas. La bendición tiene que estar orientada en las cosas y en las personas, hacia el bien a la que fueron destinadas”, indicó.

Víctor Masalles dijo que si estuviera a cargo de una diócesis prohibiría este tipo de bendiciones, al tiempo de desear que todas las congregaciones se opongan a ese documento.

Dijo, además, que el mismo documento invita a quien no quiere hacerlo, no bendecir, ya que no es opcional.

“El papa es un hombre serio, pero me da la impresión que no está rodeado de las personas que más le ayudan a transparentar una iglesia, que busca la justicia, castigar a quien le corresponde e incluir a todos”, señaló.

Explicó que ese castigo se ha dado con muchos obispos y sacerdotes que se han mostrado contrarios a algunas doctrinas que ha manifestado el papa Francisco.

En ese sentido, y al hablar de su salida como obispo de la diócesis de Baní, la renuncia se dio porque lo invitaron a renunciar y la persona que lo acogía fue quien “redactó” su renuncia.

“En el caso mío yo no puedo decir que fui sacado, yo fui invitado a renunciar, fui invitado a renunciar, en teoría iba a ir a España a colaborar un poco. Yo fui invitado a renunciar, renuncié para ir a Barcelona, ni Barcelona ni nada y quedé fuera, ahora no puedo decir qué fue por algo porque no sé. Y estoy ahora emérito a los 62 años, pues amén. Pero como yo han sido otros porque se han opuesto a las doctrinas”, explicó.

“Usted no sabe lo doloroso que ha sido, que usted anuncia que se va a España, en España dicen que no, que es mentira, que aquí en República Dominicana dijeron que era mentira y perdí toda credibilidad porque se dio a todo tipo de conjeturas”, continúo diciendo, al hablar que le dolió mucho lo sucedido.

Sobre las crisis que actualmente tiene la iglesia señaló la fe, credibilidad, crisis de incluir a todos e identidad cristiana.

“Es una crisis como se ha vivido, antes, como vivió Jesús, siempre ha habido muchos problemas y el señor no dijo que no iba a ver problemas, sino que siempre iba a encargarse de enderezar el rumbo de la barca de Pedro, que es la iglesia… yo no me iría a otra barca y a otra iglesia porque yo me quiero salvar y es en la iglesia que se encuentra la salvación, y la crisis no me van a condenar me van a condenar si yo renuncio ante la crisis”, explicó.