Jóvenes salieron a comprar algo de comer la noche que murieron en accidente en Manoguayabo

Dos jóvenes fallecieron a causa de un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado en la avenida Los Beisbolistas, Manoguayabo, mientras transitaban en una motocicleta por el referido lugar y fueron impactados por un vehículo que se dio a la fuga.

Uno de los fallecidos fue identificado como Jayden González, de 16 años; mientras que su compañante era conocido como Kevin. Hasta el momento Listín Diario no ha podido contactar con su familia.

“Según las cámaras y personas que estaban en el lugar, quien conducía el vehículo salió corriendo y los dejó abandonados, en ningún momento se paró a socorrerlo”, contó Aníbal Gómez, el tío del joven Jayden, de 16 años de edad, uno de los dos fallecidos.

El joven, quien iba conduciendo el motor, salió de su casa alrededor de la 1:00 de la mañana junto a su amigo a “buscar algo de comer”, cuenta Tanya Candelaria, madre del joven.

Mientras se trasladaba, según lo observado en un video en manos de las autoridades, “el joven Jayden aparentemente le estaba tocando bocina al carro mientras aquel se aproximaba en sentido contrario”, continuó relatando la madre.

“Mi hermana me comunicó el accidente a las 2:00 de la madrugada, pero cuando llegué al lugar mi hijo ya estaba muerto y no me dijeron nada de una vez“, comentó entre lágrimas.