Diego García dice recibió 4 millones de pesos en acuerdo con candidato del PRM al CARD, pero los devolvió

Tras las dudas que ocasionó los rumores del supuesto apoyo entre los candidatos de las elecciones del Colegio de Abogados (Card) Yohan López, de la corriente jurídica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Diego José García del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), este último confirmó haber recibido 4 millones de pesos para “trabajos en el proceso” electoral, pero que los devolvió antes delas elecciones, realizadas el pasado dos de diciembre.

En el programa radial El Sol de la Mañana, el abogado Diego José García explicó que el pacto, el cual no logró concretizar, con el candidato López contemplaba que la delegación oficialista le entregaría cinco millones de pesos para labores de "la base jurídica", pero no recibió la totalidad del dinero.

"Logística económica. Nos iban a dar 5 millones de pesos para nosotros realizar un trabajo en la base. Ese dinero no era para mí, sino para trabajar en la comunidad jurídica porque es con dinero que eso se hace", expresó José García.

Sin embargo, García aclaró que devolvió el dinero porque la delegación de Yohan López no garantizó otros aspectos que requerían para sellar el acuerdo entre ambas corrientes aspirantes a presidir el CARD.

"Ellos me entregaron 4 millones de pesos, pero faltaba el asunto de la cuota (plazas en la plancha del CARD). Desde que yo vi que eso no estaba ahí le devolví todo el dinero antes de las elecciones", aseguró.

José García detalló que el pacto comprendía nueve puestos dentro de la gestión del Colegio de Abogados.

No obstante, García, quien representaba también al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), señaló que López redujo la solicitud a 7 participaciones, siendo esta una de las motivaciones por la cual no selló la alianza.

Al igual que desarrollar las condiciones para otorgar, a través del Poder Ejecutivo, pensiones a los integrantes del Colegio de Abogados.

"Cuando vi que las pensiones no están en el acuerdo, que era lo más importante para esos abogados que no tienen nada, pues decidimos no hacer ningún tipo de acuerdo", resaltó el legista.

"Lealtad partidaria"

Diego García, también hasta entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos del PLD, puntualizó que por lealtad partidaria no oficializó el acuerdo con el abogado del PRM.

"Además, por lealtad partidaria nos reunimos con las autoridades del partido e hicimos una rueda de prensa diciendo que no había acuerdo", subrayó García.

La aclaración del abogado no fue suficiente para el PLD, ya que lo expulsaron este martes, mediante voto mayoritario, por "alta traición" de las filas partidarias y la Secretaría de Asuntos Jurídicos.