Se desconoce la cantidad de personas atrapadas en escombros de accidente en Quita Sueño

La gobernadora de San Cristóbal, Pura Casillas, informó que las labores de rescate y removimiento de escombros en el accidente entre una patana y un minibús de la ruta de Quita Sueño, Haina, se realizan con extremo cuidado debido a que se percibe el movimiento de una persona con vida con vida y, en general, se desconoce cuantas más pueda haber.

Según Casillas, aún no se sabe ni la cantidad de personas dentro del autobús ni los que quedan debajo, por lo que las labores de remoción tendrá que hacerse con lentitud.

“Se está todavía en el proceso de levantamiento. Obviamente, tiene que hacerse lento porque dentro de los escombros se detecta una persona que aún está con vida y hay que tener todo el cuidado del mundo para que no sean afectados. No sabemos realmente la cantidad de personas que pueden estar ahí debajo, no sabemos cuántas personas realmente iban en el autobús”, señaló la gobernadora, respaldada por el director provincial de la Defensa Civil en San Cristóbal, José Luis Cabral.

Los hechos

Según comunicaron, el siniestro habría ocurrido luego de que una patana perdiera los frenos e impactara el vehículo lleno de pasajeros.

Hasta el momento, se han sacado de los escombros unas 17 personas, entre ellos hay 5 fallecidos, hay dos personas que están en traumas en el Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, uno que este momento está en cirugía y los demás que están en “estables”.

Al Hospital Municipal Barsequillo, en Haina, fueron trasladados dos de los muertos y una niña que supuestamente se encuentra fuera de peligro. Otra infanta, quien estaba a bordo del vehículo junto a su madre, fue movida hasta el Robert Reid Cabral, en el Distrito Nacional, y también está fuera de peligro; su progenitora es atendida en el Juan Pablo Pina.

El director de la Defensa Civil en San Cristóbal dijo que, además de sus unidades, que hacen una búsqueda y rescate de las personas que están todavía debajo de los escombros, hay un equipo multidisciplinario, tanto de los Bomberos como Obras Públicas en el lugar.

“Tenemos tres vehículos para hacer una extracción de los materiales que llevaba el camión (que impactó), un equipo de rescate de la Defensa Civil también está penetrando al lugar, junto con los bomberos, para ver si damos con la persona y podemos sacarla con vida”, afirmó Cabral.