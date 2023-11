Director de Aduanas descarta asumir candidatura senatorial por la capital

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) descartó toda posibilidad de asumir la candidatura a la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional.

“Hoy gente muy querida mencionó mi nombre como posible candidato a Senador del DN. Eso no será de ninguna manera. El Presidente me ha encargado una misión en @aduanard que todavía no termina. Y debo cumplirla. Respeto mucho la actividad política como para improvisar algo de esa magnitud. Agradezco el interés. ¡Vamos!”, dijo Sanz Lovatón en su cuenta de Twitter.

Actualmente el partido de Gobierno baraja distintos nombres en busca de alguien que asuma la candidatura senatorial por esa agrupación en la capital, posición que en este momento ostenta la senadora Faride Raful.

En las últimas semanas se han mencionado los nombres de David Collado, ministro de Turismo, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, Milagros Ortiz Bosch y Deligne Asención, Ministro de Obras Publicas como sustitutos de la actual senadora Raful, pero hasta ahora la dirigencia del PRM no ha tomado una decisión.

Mientras las especulaciones continúan saliendo a relucir otros nombres son mencionados, tales como, Roberto Angel Salcedo, actual director de Programas Especiales de la Presidencia e Ito Bisonó Ministro de Industria Comercio y Mipiymes.

Se espera que en las próximas horas se conozca la fórmula que llevará el PRM encabezando su boleta en el Distrito Nacional, debido a que este martes se debe inscribir la candidatura a la Alcaldía, que también está indefinida.