Consuelo Despradel está descansando en casa con su familia

“Hola, es Consuelo Despradel, aquí con mis hijas en plena recuperación, con Dios mediante en los próximos días o meses, tal vez pueda volver a todas mis actividades normales”, fueron las palabras de la comunicadora enviadas en un audio esta mañana para el programa "Sol de la Mañana", que se transmite cada día por Zol 106.5 Fm.

Se recuerda que la veterana periodista tuvo una caída hace unos meses, por lo que fue intervenida quirúrgicamente en la mano derecha, luego tuvo una inflamación pélvica y la operaron de diverticulitis.

Desde hace días circulaba en las redes sociales que Despradel se encontraba en un estado de delicado con pronóstico reservado.

Estos rumores fueron desmentidos también por el nieto de la periodista, Héctor Cómas Dore, indicando que esta se encuentra en los mejores días de este proceso.

“Ella se encuentra en los mejores días de esta semana de todo el proceso”, confirmó Cómas a la periodista María Elena Núñez, también integrante del espacio.

El proceso medico concluyó y se encuentra descansando en su casa con su familia.

Despradel aprovechó la oportunidad para agradecerle al personal de salud que le ha estado asistiendo en este proceso médico.

"Agradezco a tantas personas que se han preocupado por mi salud, no había hablado sobre eso pero quiero darles las gracias a tantas personas: médicos, enfermeras, técnico que se han preocupado por cuidarme en esta situación por la que yo he pasado y los que me han levantado en esta situación de mejoría”, dijo.

“Gracias, gracias al hospital Plaza de la Salud, gracias a ustedes médicos queridos, gracias”, concluyó Consuelo Despradel.