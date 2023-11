Conferencias de PMIRD y ‘Lego Serious Play’ culminaron con éxito

PMI Capítulo República Dominicana (PMIRD), culminó su plan anual de actividades de 2023 con un cierre de dos eventos simultáneos: "Proyectizando las Organizaciones del Futuro" y "Proyectizando el Sector Gubernamental".

Estos eventos simultáneos se convirtieron en el clímax de la serie de Cumbres realizadas durante 2023 por esta organización, marcando una pauta excepcional en el ámbito de los proyectos. Con un enfoque en innovación, impacto y liderazgo de equipos, se generó una visión futurista desde las mejores prácticas en dirección de proyectos y pensamiento estratégico.

El Hotel Renaissance Santo Domingo Jaragua fue el epicentro del evento que congregó a más de 200 profesionales en una jornada enfocada en proyectar el futuro, desafiando los patrones de pensamiento rutinario y transformando desde el liderazgo. Con la participación de conferencistas internacionales y locales, la metodología vanguardista LEGO® SERIOUS PLAY® iluminó el escenario, desatando una ola de creatividad y visión estratégica.

Construyendo el Futuro, un Bloque a la Vez

Bajo el lema "¡Vamos a jugar seriamente!", los participantes vivieron una experiencia única que superó los límites convencionales de la planificación estratégica. La metodología LEGO® SERIOUS PLAY®, reconocida mundialmente por su capacidad para liberar la imaginación y fomentar la colaboración, fue la clave para proyectar las organizaciones del futuro y transformar el sector gubernamental.

La jornada se inauguró estuvo a cargo de los conferencistas internacionales Paul Gálvez y Marcelo Da Costa Porto de la firma Internacional Avanza Consulting, quienes compartieron sus perspectivas visionarias sobre la gestión organizacional y gubernamental en dos talleres, uno para cada uno de los segmentos privado y público, respectivamente. Desde estrategias innovadoras hasta la adaptación a un entorno cambiante, cada paso marcó pautas esenciales para ambos talleres.

Simultáneamente, cada mesa de trabajo se convirtió en un espacio de creatividad desbordante, donde los 200 participantes, divididos en grupos de 10 que no se conocían entre sí, se sumergieron en sesiones prácticas de LEGO® SERIOUS PLAY®. Construyendo modelos tridimensionales, cada equipo dio forma a sus visiones para el futuro, fomentando no solo la reflexión individual sino también la colaboración y el intercambio de ideas.

El evento no solo atrajo la participación de conferencistas internacionales, sino que también contó con la contribución significativa de líderes locales, quienes compartieron sus perspectivas únicas sobre la transformación del sector gubernamental a través de prácticas de dirección de proyectos.

Al concluir la jornada, los participantes se retiraron con una riqueza de ideas, conexiones renovadas y soluciones innovadoras para abordar los desafíos del presente y el futuro.

Este evento, auspiciado por el PMI Capítulo República Dominicana, contó con el apoyo de marcas reconocidas como Huawei, Soluicem, GreyMatter Technologies, Devel, Tecnosa, Grey Photography, UTESA, TEP, ISACA Santo Domingo Chapter, PHRESH, AMCHAMDR, Wicarga, TechnologyINT y MILLENIO.

Es crucial destacar que el PMI Capítulo República Dominicana, comprometido con el éxito de las organizaciones a través de la dirección de proyectos, sigue contribuyendo al desarrollo y la madurez de esta disciplina en la región. La asociación global PMI (Project Management Institute), con más de 680,000 miembros en todo el mundo y más de 300 capítulos en más de 200 países y territorios, continúa desempeñando un papel fundamental en la promoción de las mejores prácticas y estándares en la dirección de proyectos a nivel global.