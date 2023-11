Navarrete militarizado y sin incidente en paro por 24 horas convocado por grupos populares del Cibao

Una baja en el transporte desde y hacia los pueblos de la Línea Noroeste, en la autopista Joaquín Balaguer, en el municipio de Navarrete, el paro de 24 horas convocado por grupos populares, en demanda de obras y mejora de los servicios públicos.

En Navarrete fueron suspendidas la docencia y las principales actividades comerciales de esos pueblos.

Video Una baja en el transporte desde y hacia los pueblos de la Línea Noroeste, en la autopista Joaquín Balaguer.



Es muy notoria la presencia policial y miembros del Ejército Dominicano en lugares estratégicos de Navarrete, sin que se hayan registrado enfrentamientos entre los agentes y manifestantes.

Resientes de ese municipio rechazaron el llamado a paro, entienden que estas paralizaciones solo retrasan los pueblos.

Mario Mercado, quien se gana la vida como motoconcho, explicó que en la calle no hay pasajeros.

“Hoy no sé cómo voy a pagar mis compromisos, porque no me he ganado ni 50 pesos”, sostuvo Mercado.