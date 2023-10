La senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, reafirmó una vez más su candidatura la mañana de este martes, asegurando que no está pasando nada dentro de la organización.

“Es que no ha pasado nada en mi partido, todo lo que hay son rumores, especulaciones, conspiraciones… Yo nunca voy a pelear con Luis Abinader porque aparte de eso con quien trabajo diariamente muchos temas es precisamente con el presidente de la República”, expresó la vicepresidenta de la Cámara Alta.

Al ser entrevistada en el programa "El Sol de la Mañana", Raful negó que esté pasando algo dentro del partido, afirmando que no es una senadora saliente, sino “presente”.

Continuó indicando que “yo soy dirigente de un partido, yo he hecho política toda mi vida y yo he construido una carrera política en base al trabajo… no puedo decir que está ocurriendo nada, yo duermo muy bien y duermo sin ropa”.