Comunitarios de Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, dicen que no les llega agua desde diciembre

La mañana de este miércoles este diario realizó un recorrido por los sectores afectados debido a la avería en el acueducto Duey. El primer barrio visitado fue Pueblo Nuevo, en Los Alcarrizos, donde moradores afirmaron que desde diciembre no tienen agua potable.

A pesar de que la avería del acueducto sucedió hace dos días, esta no es la razón por la cual el sector no posee el preciado líquido.

Reporteros de este medio quisieron conocer desde cuándo los comunitarios no tienen agua y la respuesta unánime fue: “hace mucho no sabemos lo que es agua”.

Así fue el caso de la señora Eva García, quien explicó la situación que se vive en el sector.

“Nosotros no tenemos agua desde diciembre, es verdad que entre estos meses pudo haber llegado, pero lo hace una hora y dígame usted uno que sale a su trabajo, aveces ni cuenta se dio que el agua llegó”, comentó, quien es abogada.

Heriberto García, quien es dueño del colmado La Esperanza, ubicado en la calle Central, del referido sector, confesó cómo han manejado los comunitarios la crítica situación.

“Mire, eso es comprando y comprando, un tanque pequeño 150, no me da, a mí en lo personal, no me alcanza ni para un día, un galón medio responsable son 600 pesos y así nos la hemos pasado todo el año, trabajando para comprar agua”, dijo García.

Los habitantes de ese municipio se encuentran desesperados por la crisis que está viviendo el sector por la falta de agua potable y califican de “inhumana” la situación.