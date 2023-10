Hoy se inicia el período de renovación del marbete

A partir de este martes, inició el periodo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular, conocido como marbete, 2023-2024, para 1, 770,261 vehículos hábiles.

Para la renovación están disponibles 44 entidades financieras, con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el martes 31 de enero de 2024.

El costo del marbete para vehículos con años de fabricación hasta el 2018 es de RD$1,500, mientras que los vehículos con años de fabricación de 2019 en adelante deben pagar RD$3,000.

El impuesto se puede renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil hasta el domingo 14 de enero de 2024.

Para obtener el marbete es necesario presentar la siguiente documentación: Copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del o los vehículos que desea renovar.

Recargos por tardanza

Este año, los marbetes que sean renovados a partir del 1 de febrero de 2024, deberán pagar un recargo de 2,000 pesos adicionales al costo de renovación. Deberá ser adquirido en las entidades autorizadas hasta el 29 de febrero 2024 y luego de esta fecha en las oficinas de Impuestos Internos en el área de Servicios Personalizados de Vehículos de Motor las administraciones locales, exceptuando la Administración Local Máximo Gómez, Abraham Lincoln y San Carlos.

Además, a los vehículos que no renovaron el marbete durante 2022-2023 deberán pagar 2,000 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa, en tanto, los vehículos que no renovaron en el marbete en el periodo 2021-2022 y años anteriores deberán saldar 3,000 pesos por concepto de sanción por no renovación más 100 pesos por concepto de cesación administrativa.