Onamet monitorea la tormenta Philippe; mientras pronostica lluvia y calor para este viernes

El comportamiento errático La tormenta tropical Philippe se encuentra a más de 835 kilómetros al este de las Antillas Menores y se desplaza lentamente hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 4 km/h, mientras sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 75 km/h.

Así lo informa la Oficina Nacional de Meteorología Onamet), indicar que se espera que Philippe cambie su trayectoria hacia el suroeste, aproximándose al Caribe para luego seguir interactuando con la actualmente tormenta tropical Rina, que se ubica a 1,740 kilómetros al este de las Antillas Menores,” justo detrás de la tormenta tropical Philippe, entre el domingo y próximo lunes 2 de octubre, y posteriormente haga un giro hacia el norte/noreste, incorporándose al flujo de viento en altura, alejándose del Caribe y de la República Dominicana”

Dice que debido al comportamiento errático de esta tormenta, la Onamet está monitoreando muy de cerca su desarrollo y recomienda que tanto la población en general como los organismos de protección civil sigan de cerca su evolución.

No obstante, considera que basándonos en las proyecciones actuales, y de no presentar cambios significativos en los próximos días, ambas tormentas tropicales no representarán peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para este viernes

Para la tarde de este viernes e inicio de la noche se prevén nublados con aguaceros locales, tronadas y ráfagas aisladas de viento en comunidades de las provincias: Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Azua, Elías Piña, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional entre otras. Como resultado de la vaguada en varios niveles de la troposfera y la humedad suministrada por el viento alisio.

El sábado, se alejará la vaguada de nuestra área de responsabilidad y a su vez llegará una masa de aire con poca humedad, lo que se observará un cielo soleado, poco nuboso con escasas precipitaciones. Solo se prevé la ocurrencia de algunos chubascos locales por efectos del calentamiento diurno y el arrastre del viento del este/noreste hacia Monte Plata, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mucho calor

Onamet pronostica un ambiente caluroso, llegando a tener temperatura de hasta 35 grados en distintas provincias.