"La probabilidad de que vuela a pasar es alta". Así advirtió este lunes Luis Miguel Peña, exconductor del Metro de Santo Domingo, al referirse a otro posible choque entre trenes, como el que ocurrió la tarde del sábado 16 entre las estaciones Mamá Tingo y Gregorio Luperón, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El exempleado explicó que el accidente se produjo debido a un "mal manejo", que aún "sigue operando en la institución", refiriéndose a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

"Eso no fue ningún sabojate. No sabe todavía, porque ellos no han expresado (lo que ocurrió). De la única forma de que un tren acá en República Dominicana, en nuestro sistema ferroviario, pueda ocasionar un accidentes es anulando el sistema de seguridad. No hay otra forma", señaló Miguel Peña.

Sin embargo, el exconductor no explicó cómo se anula ese sistema de seguridad, ya que, en caso de brindar esa información, podría malinterpretarse.

"Ese error de anular el sistema de seguridad lo que conlleva a una falta de tercer grado", apuntó Miguel Peña, al tiempo de agregar que esa falta, según la Ley 41-08, conlleva "la destitución del cargo y cinco años fuera del Estado".

Miguel Peña, además, dijo que en varias ocasiones, en visitas a medios de comunicación, tanto él como otros compañeros que fueron desvinculados de la entidad, denunciaron que allí "estaban tomando eso a relajo".

En un encuentro con periodistas en las afueras del Centro Olímpico, en la avenida 27 de Febrero, los exmpleados del Metro se solidarizaron con los nueve afectados por el choque entre los dos trenes.

No informan aún las causas del choque de trenes en el Metro de Santo Domingo Lea también