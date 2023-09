Embajada de EE.UU cumple múltiples roles en República Dominicana

Como si se tratara de una fortaleza militar o un aeropuerto de máxima seguridad, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana se ha asentado en el país, desde hace décadas, con el propósito de lograr un desarrollo continuo entre ambas naciones.

El pasado jueves Listín Diario participó de un recorrido que tuvo lugar en las diferentes áreas de la casa norteamericana en el territorio nacional. Cada puerta que los guías abrían guardaba detrás un equipo de personas que con la mayor discreción trabajan procedimientos que van desde diferentes visados hasta extradiciones de dominicanos que han cometido algún delito en los Estados Unidos.

El cónsul general, Greg Segas, habló con este diario sobre los servicios consulares que se ofrecen para dominicanos y ciudadanos estadounidenses que residen o visitan el país. Además, detalló las últimas cifras disponibles sobre las emisiones de visas de no inmigrante (turismo) y de inmigrante (residencia).

“Este año vamos a procesar más solicitudes para visas de residencia que nunca, o sea, en 2023 va a estar el número más alto de solicitudes que hemos procesado en la historia de la Embajada. El problema es que durante la pandemia hubo retrasos muy grandes”, aclaró el cónsul sobre la situación de las visas de residencia.

Segas explicó que las visas aprobadas para las personas que optan por una residencia tienen un límite numérico y aunque por razones de seguridad no pudo confirmar cuál es esa cifra, a modo de ejemplo dijo que, “si solo se pueden procesar 60 mil visas, en una categoría, en un año, el promedio sería cinco mil cada mes y si por mes se procesan ocho mil, pues el número se acabaría y ya para finales de septiembre no se podría aprobar visas a residentes”, exceptuando los casos de emergencia.

El diplomático agregó que este año la Embajada tiene como meta llegar a procesar más de 60 mil visas de residencias. En lo que va de año han procesado más de 45,000, razón por la que esperan un incremento del 30% con respecto al 2022.

“República Dominicana es el segundo país donde más visas de residencia se procesan, solamente México procesa más visas de residencia que la República Dominicana, ni China o la India o en Inglaterra o en cualquier otro país de Latinoamérica se procesa más”, narró el representante estadounidense.

Hay 250 mil estadounidenses en RD

El delegado indicó que en el país hay un estimado de 250 mil ciudadanos estadounidenses, incluyendo los que tienen la doble nacionalidad.

“Hay una tendencia de dominicanos que fueron a Estados Unidos, obtienen la ciudadanía y vuelve aquí (RD) para jubilarse. Estos no tienen un contacto directo porque no salen del país constantemente, por eso mucho no lo tenemos registrados”, manifestó Segas, queriendo aclarar que el número puede ser “mucho mayor” que 250 mil.

Visas de paseo procesadas

Así como Segas explicó tener como meta llegar a las 60 mil visas de residencias para fin de año, también la delegación se propuso entregar 200 mil visas de paseo o de turista este 2023.

“Vamos a procesar más de 200.000 visas de paseo, hasta hoy ya procesamos más de 156.000”, comentó.

No afecta que no haya embajador de USA en RD

En República Dominicana actualmente no hay un embajador enviado por Estados Unidos. En medio de esta situación, este diario le preguntó al cónsul si esta realidad no afectaba los trabajos realizados desde la Cancillería.

“No, estamos trabajando exactamente igual como cuando estaba la embajadora del gobierno de Trump, realmente nosotros en la Sección Consular estamos basados en la demanda para servicios en la Ley de migratoria de Estados Unidos y nosotros seguimos exactamente igual, de hecho vamos a procesar más solicitantes para visas de residencia este año de 2023 y tenemos un encargado de negocios y unas 900 personas trabajando en la Embajada”, respondió Segas.