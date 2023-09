Instituto Duartiano afirma autoridades haitianas son las responsables del desvío del Masacre

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, afirmó este martes que fue el fenecido presidente Jovenel Moïse quien autorizó el desvío del río Masacre, y que ahora no se puede aceptar la afirmación de que las autoridades haitianas no son las responsables.

Su argumento es que Moise, asesinado en 7 de julio de 2022, habría ordenado desviar el río Masacre, conforme a lo que he explicado en 2021 por el vicegobernador de Haití, Luis Joseph y otro funcionario del entonces gobierno haitiano.

“Por lo tanto, no se puede aceptar la afirmación de que la autoridad haitiana no es la responsable de esta grave violación a un pacto internacional” en referencia al Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje en las repúblicas dominicana y haitiana, suscrito por ambas naciones en 1929.

“Es tradición que la autoridad haitiana concurran, cuando suele hacerlo y no lo suspende, con una agenda oculta. Eso de responsabilizar a sectores privados es una irresponsabilidad más que no se puede aceptar” indicó

El lunes el presidente Luis Abinader dijo que está consciente de que la construcción de ese canal (desvío del río), no es un proyecto del Gobierno haitiano y que la misma no cuenta con su autorización, al tiempo que indicó que a su entender se trata de una construcción informal que no tiene ninguna compañía de construcción de renombre involucrada.