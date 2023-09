Conoce los requisitos para solicitar visa dominicana

El presidente Luis Abinader dispuso este lunes la detención de emisión de visados a haitianos ante el conflicto generado por la construcción de un canal de riego en el río Masacre, que llevan a cabo los haitianos.

A propósito de esta decisión, explicamos cómo es el proceso para un extranjero obtener una visa dominicana. En este país existen siete tipos de visas. Estas son de turismo simple (TS) o múltiple (TM), de negocios simple (NS) o negocios múltiple (NM); de negocios múltiple (NM1); de dependencia múltiple (DPM); visa de residencia (RS); de estudiante (E); diplomáticas (DM) oficiales (OS, OM) y de cortesía (CS, CM).

A continuación, los requisitos, de acuerdo a lo que ha establecido el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que necesitan cumplir los extranjeros que tengan el interés de acceder al país por diferentes motivos.

Turismo simple (TS) o visa múltiple (TM)

Para solicitar este visado, el Mirex establece que los solicitantes deben llenar el formulario de Visa como es debido, que pudiera ser a máquina o en letra de molde legible; una carta de solicitud de Visa (Sin notarizar) suscrita por el beneficiario con sus datos personales, especificando medios económicos con los que cuenta y el propósito de viaje al país; una fotografía tamaño 4 x 5 centímetros, de frente y con fondo blanco y el pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses.

Además, fotocopia legible de la Tarjeta de Residencia (Si aplica); la autorización de los padres o tutor, cuando se trata de un menor de edad y quien solicita no es el padre o la madre; documentos que demuestran solvencia económica (cartas bancarias de su cuenta de ahorros libreta, cuenta corriente o certificados bancarios, certificación laboral, títulos de propiedad de su residencia, negocio, finca o terreno, o matrícula de vehículo si los posee).

Asimismo, visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas; copia legible de reserva de hotel o Carta de invitación con la información de la dirección y datos generales de la persona que le dará hospedaje en el país, y por último, copia legible de reserva de vuelo (Ida y vuelta) actualizada a la fecha de su viaje.

Negocios simple (NS) o negocios múltiple (NM)

Los requisitos para este tipo son algunos de los ya antes mencionados. Los extranjeros necesitan la carta de solicitud de visa (sin notarizar), dirigida al cónsul, suscrita por la empresa o institución a la que pertenezca el beneficiario, y sus datos personales.

El documento deberá́ ser cursado por la empresa o institución a la que pertenezca el beneficiario en hoja timbrada y sellada.

También, una fotografía tamaño 4 x 5 centímetros, de frente y con fondo blanco, el pasaporte original con una vigencia mínima de seis meses; fotocopia legible de la Tarjeta de Residencia; certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) expedido en una fecha inferior a los 12 meses de la solicitud por la autoridad competente (autoridad federal en caso de Estados federados) de los países en los que haya residido en los últimos 5 años, debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Asimismo, las visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas y la Certificación Laboral, indicando su fecha de ingreso a la empresa, posición que ocupa en la empresa y el salario.

Negocios múltiple (NM1)

“Las visas de negocios con fines laborales se otorgan a aquellas personas que por la naturaleza de su ocupación permanezcan durante un año en el país, sin obligatoriamente tener que salir al exterior. Generalmente, se otorgan a personas que cumplan contratos por tiempo determinado en empresas públicas o privadas establecidas en el país, pudiendo ser renovadas por igual período de tiempo, mientras dure la vigencia del contrato en cada caso”, establece la Cancillería.

Los requisitos son los que se han mencionado en principio, agregando que para visa con fines laborales por empresa privada los extranjeros necesitan enviar una propuesta de trabajo registrada en el Ministerio de Trabajo, en la cual indique posición a ocupar, sueldo base más beneficios adicionales; certificación del Ministerio de Trabajo, que indique que la empresa está en el Sistema Integrado de Registro Laborales (SIRLA); certificación por Empresa Multinacional o Transnacional.

Además, certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad) expedido en una fecha inferior a 12 meses de la solicitud por la autoridad competente; Certificación Médica de que el peticionario no posee enfermedades infectas contagiosas y copia de visas dominicanas y de otros países vigentes o vencidas.

Mientras que para quienes quieran solicitar la visa para bajo régimen de zona franca necesitarán también una certificación del Consejo Nacional de Zonas Franca de Exportación (CNZFE), una carta de garantía notarizada y legalizada en la Procuraduría General de la República; acta de nacimiento y certificación médica.

En tanto, también si es para fines laborales de empresa multinacional o transnacional, el extranjero necesitará una Certificación por Empresa Multinacional o Transnacional cuando residirá por un año o más, la cual contenga copia de su contrato laboral o acuerdo con la empresa matriz y carta de traslado indicando la posición que ocupará y que sus remuneraciones provienen de la empresa matriz de país de origen o procedencia. Los documentos debidamente legalizados o apostillados, según corresponda.

La Cancillería indica que si están redactados en un idioma diferente al español, deberán ser traducidos por un intérprete judicial, legalizados por el Consulado de la República Dominicana o apostillado, según corresponda.

“Debe depositarse el original y la traducción. (En caso que el contrato original no pueda aportarse, deben de convertir una copia de éste en original, legalizando dicha copia en país de origen”, establece el Mirex.

En el caso si viene por un tiempo menor al año a realizar una labor técnica, los requisitos son una carta de solicitud de visado por la empresa matriz, indicando la labor o trabajo técnico que realizará en territorio dominicano, así como la empresa dominicana donde se realizada dicho trabajo.

“Si están redactados en un idioma diferente al español, deberán ser traducidos por un intérprete judicial, legalizados por el Consulado de la República Dominicana o apostillado”, indica Mirex.

Por último, para los casos de Institución Pública el usuario deberá adjuntar una copia del contrato laboral con la institución del Estado Dominicano y una carta de solicitud a la firma del funcionario de más alta jerarquía.

Mientras que para los casos de Organismos Internacionales, deben adjuntar copia del contrato laboral con la el organismo internacional y nota verbal de solicitud a la firma del Jefe Misión y organismos internacionales.

Dependencia múltiple (DPM)

Además de los requisitos básicos, para solicitar este tipo de visa debe llevar un acta de matrimonio o acto de nacimiento de los hijos, según la calidad de quien solicita la visa de dependencia, debidamente apostillados y traducidos.

Residencia (RS)

El Mirex señala que este tipo de visado deberán ser expedidas para interesadas en residir definitivamente en el país por razón de lazos de parentela (reunificación familiar por matrimonio / dependencia directa); Inversionistas Ley 171-07 y Pensionados, Jubilados o Rentistas de acuerdo a la Ley 171-07.

Para los casos de reunificación familiar el solicitante debe depositar el formulario correspondiente; una carta de solicitud de visa y los demás requerimientos básicos.

Se incluye en la lista un certificado de no antecedentes penales, acta de matrimonio o acta de nacimiento de los hijos y una certificación médica.

En cuanto a la residencia por inversión indica que la persona debe enviar un certificado de Inversionista por el CEI-RD.

Según la clasificación del Mirex, los inversionistas directos deberán presentar copia de la certificación del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); las empresas que operan bajo el Régimen de Zonas Francas deberán presentar copia de la certificación del Consejo Nacional de Zonas Francas; la inversión en Proyectos de Desarrollo Fronterizo necesitan presentar la certificación del Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo; en el caso de los proyectos de Desarrollo Turístico puede ser acreditado tanto por el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD), como por el ministerio de Turismo.

Mientras que la residencia por rentista los documentos básicos y los documentos que demuestren inversión personal, realizada en país de origen, que contenga copia de títulos de propiedad inmobiliaria y movimientos cuentas bancarias Rentista con inversión personal en su país de origen.

Además, depositar el documento financiero de la institución de donde provienen los fondos acumulados, según lo especificado en la ley 171-07, en su artículo 1 o la certificación bancaria o contratos de alquiler de propiedades o certificación de entidades financieras tales como corredores de bolsa o documentación que lo acredite como accionista o propietario de compañías de las cuales proviene la renta.

La Cancillería puntualiza que estos documentos serán presentados en original.

Para el caso de residencia por pensión y jubilación, se necesita la certificación del gobierno, organismo oficial o empresa privada de origen extranjero, donde prestó sus servicios, debidamente traducida al español por un intérprete judicial, con el sello de apostilla o legalizada por el consulado dominicano del país de origen del documento, según sea el caso.

Dicha certificación deberá contener los datos generales del solicitante, tiempo que permaneció en la empresa, cargo desempeñado y el monto percibido como pensión.

A los fines de acogerse al régimen preferencial establecido en la Ley 171-07, los Pensionados o Jubilados y los Rentistas Extranjeros deberán recibir un ingreso mensual de acuerdo a la escala siguiente: El monto mínimo de ingreso para el Pensionado es de US$1,500 dólares o su equivalente en pesos.

Estudiante (E)

Para fines académicos se necesita una carta de solicitud dirigida a la oficina consular por el interesado o su representante, solicitando la visa de estudiante, indicando nombre y nacionalidad; certificado de No Antecedentes Penales (No requerido para menores de edad); soporte financiero de quien cubrirá los estudios, demostrado tanto por padres o tutores como a través de un documento acreditativo de la beca de la institución que costeara los estudios.

Estos documentos deberán precisar cuál es el monto del soporte financiero o de la beca otorgada, así́ como la duración por la cual ha sido prevista. En ambos casos esta constancia debe estar redactada en un papel membrete y certificado por la institución correspondiente, debidamente traducidas al español, legalizadas o apostilladas según corresponda.

En el caso de que vaya a ingresar a una institución de altos estudios deberá presentar un certificado de Bachiller o su equivalente debidamente legalizado o apostillado y récord de calificación (si procede de un país que lo otorgue).

Además, certificación de aceptación por parte de la Universidad o Institución en República Dominicana que avale cualquiera de estos conceptos: Nuevo ingreso Universidad, religioso (carta de solicitud del superior de más alta jerarquía en su iglesia, que indique que viene a cursar estudios religiosos o teológicos dentro de su congregación reconocida en el país) y pasantía (Copia del acuerdo entre el centro de estudio extranjero y la institución dominicana).

Diplomáticas (DM) Oficiales (OS, OM) y de Cortesía (CS, CM)

Para este tipo de visado se necesita completar el formulario de visa; una fotografía 4 x 5 centímetros, de frente y con fondo blanco y un pasaporte original con una vigencia mínima suficiente para la estancia en la República Dominicana.

También una nota verbal o diplomática de la Misión Diplomática, Consular u Organismo Internacional, solicitando la visa y debiendo indicar: nombre del solicitante, nacionalidad, número de pasaporte, rango diplomático o cargo que desempeña y propósito del viaje.