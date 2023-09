FEDDA pide Departamento de Protección Animal sea reincorporado

La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda) pidió que sea reincorporado el Departamento de Protección Animal y que le sean otorgados los recursos suficientes para su adecuada operación.

En conversación con LISTÍN DIARIO, Lorenny Solano, quien es presidenta del Fedda, explicó que no están en contra de que las fiscalías a nivel nacional manejen los casos de violaciones a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia responsable, sino con que “le quiten la cabeza”, puesto que el departamento rige importantes labores que hacen que los casos sean debidamente procesados.

“Es absurda la decisión del Ministerio Público en el Consejo Superior de esta entidad de cerrar el departamento porque el tema de que todas las fiscalías manejen los casos de protección animal es correcto, no estamos en contra de eso, pero entonces, ¿por qué quitarle la cabeza?, ¿por qué quitar el Departamento de Protección Animal, que tiene que regir con otras labores y otras funciones para que el tema procese bien?”, manifestó en nombre de todos los que integran la organización.

El Consejo Superior del Ministerio Público, mediante la resolución 005701, consideró “innecesario el mantenimiento de una estructura que brinde esos servicios a nivel nacional, puesto que las fiscalías tienen capacidad para realizar estos trabajos con más rapidez y eficiencia, que el esquema o estructura instaurada operando antes de la entrada en vigencia de la instrucción general, bajo el departamento de Protección Animal”.

Entre sus argumentos sobre la necesidad del Departamento de Protección Animal, la Fedda cuestionó que dentro de la Dirección General de Persecución de Ministerios Públicos existen otros departamentos más que pudieran funcionar bajo el mismo esquema, sin embargo, el de los animales es el único que deciden tocar.

“El departamento de Protección Animal está dentro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Ahí está la Unidad de Investigación Criminal, las procuradurías especializadas, el Departamento de Protección Animal, el Departamento de Derechos Humanos, de Atención a Víctimas, el Servicio de Presentación Legal de las Victimas y los Centros de Atención a víctimas de Niños, Niñas y Adolescentes, entonces todo eso hay que cerrarlo y ponerlo en las fiscalías”, cuestionó la titular del Fedda.

“Si lo que quieren es que las fiscalías atiendan a todos los casos por igual, entonces ningunos de estos departamentos deberían existir, sino que las fiscalías asuman ese rol también”, agregó Solano.

Asimismo, la Fedda sostuvo que en el país no hay “unidades”, sólo “una” que actuaba y le estaba dando el respaldo a todos los casos en el territorio nacional, dejando en evidencia que el Ministerio Público “no sabía que era un solo departamento que estaba realizando todas las funciones y sin casi ningún tipo de recurso”.

“Cuando alguien llamaba para una denuncia decían que no podían ir a falta de combustible, vehículo y chofer. Si no tenían eso, no podían salir… entonces, ¿cómo van a operar las fiscalías de todo el país el tema de protección animal? Y nosotros tenemos los casos, que si quieren se los hacemos llegar… ¿ahora quién se va a encargar de cuando hay un animalito que lo dejaron porque la familia se fue una semana entera de vacaciones, de ir a buscarlo? ¿un fiscal va a salir con todas las labores que tiene a buscarlo?”, según Solano.

La resolución 005701 dispuso la redistribución de los recursos humanos y materiales del Departamento de Protección Animal a otras instancias del Ministerio Público. Además, instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a quedar encargada de brindar asesoramiento en los temas de violación a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia responsable.

La Fedda añadió que no todas las personas tienen el tiempo necesario para ir a una fiscalía a poner una denuncia y que debe ser de oficio.

“En ningún caso el Ministerio Público se ha manejado de oficio. Si una persona no va a una fiscalía a poner una denuncia, el crimen simplemente no se procesa. Para eso estaba ese departamento, que con sus precariedades fungía como un órgano legar que permitía entrar incluso a propiedades a quitarle un animal maltratado a una persona, ¿quién lo hará ahora si el departamento es cerrado?”, dijo.

“Es muy difícil entender la posición del Ministerio Público de que todas las fiscalías van a hacerlo si en un año que tiene esta resolución lo que nosotros tenemos es pura evidencia de que esto no funciona. No hay nadie que esté dando la cara por los casos de violencia a los animales y para muestra de eso, si quieren entren a las redes sociales de cualquier animalista”, aseguró la Fedda.