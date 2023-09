“Era el mejor hijo que Dios me pudo haber dado” dice padre de menor muerto por dengue Robert Reid

Un adolescente de 16 años, de nombre Junior Villilo Ventura, falleció la noche del sábado, mientras recibía atenciones especiales en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, en el Distrito Nacional, presuntamente por dengue.

El menor, quien de acuerdo con el recuerdo de su familia, era una persona ejemplar que dedicaba su voz para adorar a Dios, obediente, inteligente y respetuoso, padeció durante unos 13 días de fiebres, vómito y dolor abdominal.

Su padre, Mario Villilo, contó con orgullo e innegable tristeza al Listín Diario lo querido que había sido su hijo, debido a sus facultades sociales y buenas costumbres.

“Era el mejor hijo que Dios me pudo haber dado, no le faltaba el respeto a nadie. Ese niño tiene gente que lo quiere que tú no te imaginas… Pero Dios me lo prestó y se lo llevó”, reflexionó asegurando sentirse conforme en el Señor con el destino que le toca al menor de su descendencia, puesto que entiende que se hizo hasta donde se pudo.

No obstante, Villilo no pudo evitar las lágrimas al comenzar a relatar momentos que para él fueron inolvidables junto al fenecido Junior.

“Yo me quedaba con él en las mañanas, me lo llevaba para el trabajo, yo no sé mucho de letras, pero él me decía papi venga, esto se hace así…”, recordó, recibiendo el consuelo del hermano mayor de Vitillo Ventura, quien lo describió como “el mejor hombre, aunque era un niño”.

En el hospital

De acuerdo con el progenitor de Junior Vitillo, a quien solo le hacía falta un año para llegar a la universidad para estudiar contabilidad, su sueño, no puede quejarse del trato recibido en el Hospital Robert Reid Cabral.

“No me puedo quejar, desde el conserje hasta las doctoras, a mi hijo lo trataron como un rey”, aseguró al delatar que en los días en los que estuvo ingresado en cuidados intensivos, se necesitaba de una máquina especial para su tratamiento de la que carecía el centro médico, pero supuestamente la Presidencia de la República envió una carta y respondió inmediatamente.

El cuerpo del menor fue entregado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el departamento del Cristo Redentor, este domingo; cuando será velado y enterrado por sus familiares y demás seres queridos en un camposanto de Arroyo Hondo, donde residen.