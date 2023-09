Gloria Ceballos: La mujer fuerte del clima confiesa sus temores

De 20 tormentas y huracanes con los que ha lidiado Gloria Ceballos en los 18 años que tiene al frente de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), dos han sido su “mayor tormento”: Noel y Olga.

Ambos fenómenos golpearon a República Dominicana, el 28 de octubre y el 11 de diciembre de 2007. La estela de muertes, desaparecidos y los cuestionamientos a los pronósticos y alertas son sus mayores angustias.

Alpha, Noel, Olga, Fay, Gustav, Hanna, Like, Chantal, Bery, Isaías, Laura, Fred, Elsa, Grace, Sandy, Matthew, Irma, María y Fiona, son los fenómenos atmosféricos con los que ha lidiado Ceballos. Unos afectaron directamente al país, con muertes, inundaciones, desplazados y daños materiales, y otros tomaron fuerza fuera del territorio nacional.

Entre la furia de la naturaleza y el inexorable cambio climático, en un país ubicado en la ruta de los huracanes, Ceballos centra su fe en Dios, y a Él apela con sus oraciones, mientras que como ingeniería y meteoróloga, se mantiene vigilante y dando pautas cuando hay un fenómeno en el océano Atlántico en ruta hacia el Caribe. “Me entrego en cuerpo y alma, me desconecto de todo y me concentro solo en ese fenómeno”, agregó la experta en climatología.

Isaías y Laura también tienen sus peculiaridades, los dos afectaron directamente el territorio Nacional en 2020 y se dieron “en el periodo crítico de la temporada ciclónica (agosto-octubre), que coincide con la toma de posesión de los presidentes.

“Siempre estoy con el credo en la boca, uno esta con angustia”, indicó Ceballos.

Con un maquillaje asentado a su piel, luego de tomar el té, en medio de la conversación amena, rememora que la tormenta Isaías fue el 30 julio, días antes de que Danilo Medina entregara el poder, y Laura, “dio la bienvenida” al presidente Luis Abinader, el 23 de agosto, siete días después de posesionarse.

Por qué el tomento con Noel y Olga

República Dominicana se mantiene la mitad del año en temporada de huracanes, desde el primero de junio al 30 de noviembre, y la desconfianza es una constante, pese a que la tecnología permite tener proyecciones de trayectorias, velocidad de los vientos y acumulados de lluvias más aproximadas y contar con profesionales experimentados.

“Todas las ciencias que tienen dentro de su aval las probabilidades, no son exactas”, detalla la ingeniera civil que estudió meteorología en 1978 siendo empleada de Onamet, y se especializó en la rama en España, adonde van todos los meteorólogos dominicanos.

“¿Qué me tocó enfrentar en 2007? La tormenta Noel y esa tormenta me dio mucho tormento… cuando se formó la perturbación al sur de nosotros, en ese fin de semana viernes 25 de octubre de 2007 la gente estaba pendiente del Clásico Mundial de Béisbol. Y lloviendo y la gente creía que era un aguacero típico de octubre”, refirió Ceballos sobre el ambiente en el país durante el paso de la tormenta.

La Onamet siguió los protocolos y se mantuvo informando a la ciudadanía, pero muchos ignoraron los avisos y alertas.

El sábado, a las 12 de la noche, se convirtió en tormenta, y aunque el centro no pasó por el país, la cantidad de lluvias que generó llevó a cuestionar el accionar de su persona. El fenómeno fue el día 28 y dejó 73 personas muertas y 43 desaparecidas.

Ceballos se convirtió en su propia relacionista pública y fue a la mayoría de medios de comunicación a dar su versión.

“Hasta que el Centro Nacional de Huracanes (CNH) no publicó la trayectoria, la gente no le dio crédito. Y no te digo la gente del pueblo común y corriente, sino los que opinan”, dijo, tras recordar que el centro de Noel pasó por Puerto Príncipe, Haití pero los suelos estaban saturados porque había llovido mucho.

La tormenta Olga se formó después de la temporada ciclónica, dos meses y días luego de Noel, al noreste de Puerto Rico, y provocó al menos 14 muertes en República Dominicana y fue necesario desfogar la presa de Tavera, en Santiago.

Ya con la triste experiencia de Noel, de que la población no atendió a las advertencias de los organismos de protección civil, acudieron ella, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, y el entonces director de la Defensa Civil, Luis Antonio Luna Paulino, a un programa de televisión en vivo a explicar la situación.

Lo que le preocupa

A la primera mujer en dirigir la Onamet le preocupa que aparezcan personas en los medios y redes sociales que dan informaciones erradas sobre un fenómeno al que le dan seguimiento.

“Onamet que tiene que activar al COE, que una tormenta va a pasar por el territorio nacional, el Gobierno mueve todas sus estructuras para que se tomen medidas de lugar para salvar vidas y propiedades, y aparece uno que quiere hacerse el gracioso diciendo que no va a pasar por aquí, y se le crea confusión a la población. Y yo vi eso con la tormenta Franklin y eso a uno le preocupa”, explicó.

Qué espera Gloria

Sus anhelos son más educación ciudadana, llegar a los lugares más recónditos del país explicando a los niños desde preescolar que hay seis meses de temporada ciclónica, darles instrucciones sobre qué hacer antes durante y después del paso de un fenómeno atmosférico.

También espera “que se apruebe del reglamento de la ley de ordenamiento territorial del país para que toda esa gente no construya viviendas en área vulnerable”.

El relevo está formado

Lo que no está en los plantes de Ceballos es dejar las aulas universitarias, como maestra de más de 25 años de matemáticas, pero si entiende que su salida de Onamet puede darse cuando el presidente de la República lo considere.

Ella asegura que el relevo está listo, entiende que el personal que trabaja con ella, los meteorólogos nuevos y los que tienen décadas en la institución, cuentan con una preparación al más alto nivel, entrenados en España y con experiencia en el CNH.

SEPA MÁS

Sus pasatiempos.

Ceballos disfruta reunirse con su familia”, su esposo, tres hijos y nietos, quienes muchas veces tienen que ir a verla a Onamet. También ama la música, sobre todo de Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Alberto Cortés, Facundo Cabral y Mercedes Sosa.

Sus temores

¿A qué le teme la mujer fuerte del clima?

“Yo por ejemplo le tengo terror a los terremotos porque yo soy del tipo de persona como que me gusta tener control de las cosas y con los terremotos no se tiene ningún tipo de control. A los huracanes, tormentas se les da seguimiento y se puede informar a tiempo”, indicó.