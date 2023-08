Ingresan por neumonía a bombero que asistió en zona cero tras explosión de San Cristóbal

Uno de los miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional que brindó asistencia en la zona cero de la explosión de San Cristóbal, fue ingresado la noche del viernes en una clínica de Santo Domingo Este con un cuadro de neumonía tras inhalar una gran cantidad de humo.

Richard Javier Rojas, de 37 años de edad y quien es voluntario en el cuerpo de bomberos, se encuentra ingresado en el Centro Médico Dolores en Villa Carmen con un cuadro de neumonía e insuficiencia venosa profunda debido a la exposición que tuvo a la gran humareda producida por la explosión que dejo un saldo de más de 30 víctimas fatales.

“Él primero estaba yendo a nebulizase porque tenía problemas y el dolor él casi no lo aguantaba, después de eso un grupo de los bomberos lo llevamos a la clínica porque ya él dolor no lo podía soportar y lo dejaron ingresado…él está que no puede respirar parado, ni sentado, ni acostado, solo de rodillas; a mejorado un poco gracias a los tratamientos pero él está muy mal con eso”, explicaba a LISTÍN DIARIO Juan Carlos Ovalles, quien es compañero de Richard en el cuerpo de Bomberos.

Ovalles, voluntario al igual que Richard, señaló que el afectado necesita ayuda con los insumos médicos ya que aunque tiene un seguro privado, los tratamientos sobrepasan la cobertura. De acuerdo con él, Richard es padre de tres niñas y es el sustento de su hogar.

“Tú ves que le tiran una foto a alguien y a esa le han dado de todo pero a nosotros, que somos los que nos hemos fajado de verdad desde el primer día, nadie nos ha llamado y nos ha dicho nada y mira como está Richard ahí”, denunció Ovalles.

La explosión en la parte central de San Cristóbal ocurrió alrededor de las tres de la tarde del pasado lunes y hasta el momento no se ha ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido.