En conmemoración del 160 aniversario de la Restauración de la República, la Academia Dominicana de la Historia emitió un mensaje en el que resalta la importancia de los días solemnes de la patria y la labor de los héroes restauradores.

En el comunicado se describe el 27 de febrero como la simbolización del nacimiento del territorio nacional, y el 16 de agosto, como la epopeya bélica de mayor trascendencia en los canales militares del pueblo dominicano.

El 14 de septiembre de 1863, los restauradores, tras establecer un Gobierno provisorio en Santiago, suscribieron un documento llamado Acta de Independencia. En este documento, presentaron las causas justas y legales que inspiraron su lucha armada para recuperar la República de febrero y restablecer la libertad e independencia.

La Academia explica que la anexión a España no fue un deseo colectivo, sino una idea de un pequeño grupo de dominicanos que no confiaban en la capacidad del pueblo para mantener su independencia. Los restauradores reconocieron que la anexión a España no representaba la voluntad real de la Reina Isabel II, sino la de sus funcionarios que abusaron de la población.

El mensaje también destaca que, a pesar de las pérdidas sufridas, la independencia y la libertad seguían siendo valiosas. Tras dos años de guerra contra el ejército español, la República Dominicana fue restaurada y ha permanecido independiente, excepto durante el interregno de 1916-1924 debido a la ocupación militar estadounidense.

En este 160 aniversario, se hace un llamado a los dominicanos para honrar a los héroes y heroínas que participaron en esta gesta nacionalista. Frente a las amenazas externas y agendas que desafían la identidad dominicana, se insta a recordar el ejemplo de los restauradores dispuestos a sacrificarlo todo para defender la independencia proclamada en 1844.

Asimismo, se rinde un homenaje eterno a los héroes de la Restauración y se celebra la República Dominicana.

“Hoy, cuando fuerzas foráneas -con apoyo de facciones parricidas, como las llamó Duarte-, pretenden imponerle al país una agenda que atenta contra las más puras esencias de la dominicanidad, conviene rememorar el noble ejemplo de los restauradores que siempre estuvieron dispuestos a todo tipo de sacrificio con el fin de defender la independencia nacional proclamada el 27 de febrero de 1844”, detalla el mensaje.