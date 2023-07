Dueña de perro que atacó a hombre dice a Protección Animal “no existen incidentes anteriores”

La dueña del perro de raza pitbull que atacó a un señor de 65 años por segunda ocasión, en el Ensanche La Paz del Distrito Nacional, manifestó al Departamento de Protección Animal del Ministerio Público, que no existen antecedentes de comportamientos agresivos del animal.

Conforme a una publicación realizada a través de la cuenta de Instagram de la referida instancia pública, la propietaria del can, cuyo nombre no se hace mención, sostuvo que “no existen incidentes anteriores relacionados con el comportamiento del perro”.

Asimismo, indica que los propietarios del perro se acercaron a Joaquín Alcántara, el señor que recibió lesiones en uno de sus brazos y ojo derecho producto de las mordidas, para cubrir los gastos médicos en los que incurra el caballero.

Protección Animal informó, además, que desde el pasado viernes el canino se encuentra en una casa de acogida y hasta el momento no ha presentado ningún comportamiento agresivo.

En un video de seguridad se puede ver cuando el animal ataca en el brazo al caballero, que también es enfermo de cáncer, logrando lanzarlo suelo donde continúan las agresiones.

Durante una visita de un equipo de LISTÍN DIARIO este fin de semana donde los dueños del can, para conocer su versión de los hechos, a pesar de que las puertas de la residencia se encontraban abiertas, nadie atendió a los constantes llamados.

A pesar de que en la publicación de Protección Animal, expresa que de acuerdo a la propietaria no había presentado actitudes agresivas, varias personas comentaron expresando vivir en la zona y estar atemorizados de la presencia del animal.

“Pues la dueña mintió! El perro ha atacado más animales del entorno hasta dejarlos casi por muerto! Y a esa persona es el segundo ataque… no se lo devuelvan porque los residentes del sector estamos atemorizados. He sido testigo de esos sucesos, no lo devuelvan!”, se lee en el comentario del usuario.

El caso

Joaquín Alcántara fue atacado por el perro el pasado 20 de julio, cumpliéndose justamente un año de haber sido atacado por el mismo animal.

Alcantara, de 65 años, recibió cerca de 40 puntos en las heridas que recibió en su brazo, que se encuentra hinchado producto de las lesiones, y debe colocarse dos vacunas antirrabicas, para reforzar las cuatro que se colocó el año anterior cuando fue mordido por el animal.

De acuerdo a la versión del caballero y algunos comunitarios consultados por Listín Diario, “Duval” como es popularmente conocido Alcántara en el sector, iba caminando por el frente de la residencia donde vive el perro, cuando esté voló la verja e inició las agresiones, lanzándolo al piso y provocando que se desmayará.

“El perro salió de su casa, me agredió y me dejo como muerto, me soltó porque pensaba que me había matado”, dijo el caballero.