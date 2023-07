Hombre con cáncer de próstata es atacado por perro pitbull en Ensanche La Paz: “Dios me protegió"

“Dios me protegió”, es el consuelo de Joaquín Alcántara, quien el pasado jueves sufrió mordeduras en uno de sus brazos y cerca del ojo derecho por un perro de raza Pitbull, en una de las calles aledañas a su residencia, en el Ensanche La Paz del Distrito Nacional, cumpliéndose justamente un año de haber sido atacado por el mismo animal.

Alcántara, de 65 años, recibió cerca de 40 puntos en las heridas que recibió en su brazo, que se encuentra hinchado producto de las lesiones, y debe colocarse dos vacunas antirrábicas, para reforzar las cuatro que se colocó el año anterior cuando fue mordido por el canino.

El hombre que vive solo en una residencia alquilada, confesó entre lágrimas, que hace tan solo algunas semanas fue diagnosticado con cáncer de próstata, por lo que se ha estado sometiendo a análisis constantes, sumando a estas lesiones.

“Y tengo cáncer, estoy haciéndome estudios para pararme, esto fue ahora, estoy haciéndome todos los estudios para operarme y vino este perro a meterse en el medio, pero salimos de esta, yo soy hijo de Dios”, expresó el señor entre sollozos.

Joaquín Alcántara explica a periodistas de Listín Diario cómo se produjo el ataque.Leonel Matos

De acuerdo a la versión del caballero y algunos comunitarios consultados por Listín Diario este domingo, “Duval” como es popularmente conocido Alcántara en el sector, iba caminando por el frente de la residencia donde vive el perro, cuando esté saltó la verja e inició las agresiones, lanzándolo al piso y provocando que se desmayará.

“El perro salió de su casa, me agredió y me dejó como muerto, me soltó porque pensaba que me había matado”, dijo el caballero.

Asimismo, narró que las mordeduras el 20 de julio del año pasado, ocurrieron en las mismas circunstancias, llegando en esa ocasión a un acuerdo económico para los gastos médicos con los dueños del animal, aunque el pedido original era que el animal fuese sacado de la comunidad por las autoridades caninas correspondientes.

En esta ocasión, Joaquín manifestó que acudirá a la justicia e interpondrá una demanda a los dueños del animal, expresando además que estos no han colaborado con los gastos médicos u otro particular.

“Voy para la justicia, yo le voy a poner una demanda, porque ellos dejaron ese perro atento a ellos ahí y la comunidad pidiéndoles que lo saque y qué va”, sostuvo.

Joaquín Alcántara, el hombre atacado por un perro pitbull en Ensanche La PazLeonel Matos

Al dirigirse a un equipo de este diario hacia la residencia de los dueños del can, para conocer su versión de los hechos, nadie atendió a los constantes llamados, a pesar de que las puertas de la residencia se encontraban abiertas.

En tanto, que de acuerdo a corroboraciones de los vecinos, el animal fue llevado el mismo día al Departamento de Protección Animal.

Buen vecino

Entre las cotidianidades de Alcántara, declaró dedicarse a labores mecánicas en el día a día y levantarse todos los días a las 4:00 de la mañana para barrer y limpiar en la comunidad, versión que fue respaldada por los vecinos.

“El es un señor bien por aquí, todo el mundo lo quiere y lo aprecia, el perro es que le tiene odio, lo primero que él hace cuando se levanta es barrer todo esto por aquí”, manifestó Rafael Alejo, uno de los vecinos.

Asimismo, condenaron el hecho y pidieron a las autoridades que tomen carta real en el asunto, para que no se vuelva repetir con el caballero ni con infantes del sector.