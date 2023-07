“En República Dominicana no existe discriminación, ni por color de piel, ni por ninguna otra razón"

“En la República Dominicana no existe discriminación, ni por color de la piel, ni por ninguna otra razón; los dominicanos no practican la xenofobia. La verdad es que esto es un pueblo proverbialmente solidario”, manifestó Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano.

Durante el “Desayuno por la Patria 2023”, una actividad organizada por el instituto a propósito del aniversario de la fundación de la “Trinitaria”, Gómez expresó no solo que los dominicanos “en el país no existe la xenofobia”, si no también que el país ha sido el que mayor solidaridad ha tenido con la República de Haití.

“Lo que si es cierto es que ningún país de ninguna parte, ningún organismo internacional, nadie ha hecho más por la República de Haití y por su pueblo como la República Dominicana”, profundizó Gómez.

Parturientas haitianas

Resaltó que en abril de este año el 16% del presupuesto de salud pública “estaba en manos de las parturientas haitianas”, asimismo reveló que “la carga aumenta todos los días”, pero a pesar de eso no lo reconocen.

Manifestó que es importante que exista una unidad entre los dominicanos para que pueda prevalecer el interés de la nación y la dominicanidad.

Además, exhortó al gobierno a que ofrezca respuestas a la cantidad de extranjeros indocumentados qué hay en el país, “que se haga valer la constitución de la República” y que se realicen “acciones concretas” en la frontera.

“No podemos seguir siendo indiferentes a escuelas donde el 70% de la población son niños haitianos. No podemos ser indiferentes a que los parques, no de poblados fronterizos o semifronterizos, de Constanza, Jarabacoa, son ocupados por haitianos y los dominicanos no se acercan. Los parques, hospitales y todo lo que es común se va perdiendo y los dominicanos no podemos consentir eso”, sentenció.

El presidente de la institución indicó que en este intento para “mejor la imagen internacional del país” tiene que haber una participación activa del estado disponiendo de “políticas agresivas y diplomática” que rectifiquen las “mentiras” que dicen del país respecto a la relación con Haití.

Video Instituto Duartiano: “En República Dominicana no existe discriminación, ni por color de piel, ni por ninguna otra razón"



Más sobre la actividad

En el acto, además de presentar algunos documentales sobre la fundación de la Sociedad La Trinitaria y la historia del Instituto Duartiano, también realizaron la declamación de un poema a voz de la joven Emelyn Martínez.

Asimismo, se emitieron algunos reconocimientos al periodista y ensayista, doctor Federico Henríquez Gratereaux y el Instituto Politécnico El Ave María, por su aporte al país preservando la filosofía Duartiana.